El Bueu Atlético renueva a su bloque y confirma las bajas de Vicente Enrique, Lluque, Pedro, Mauro y Oterino

El Bueu Atlético ha comenzado a sentar las bases de su nuevo proyecto para la temporada 2026-2027, en la que volverá a estar dirigido desde los banquillos por Luis Montes. El club que preside Manuel Castro ha renovado al bloque de jugadores de la pasada campaña, confirmando únicamente cinco bajas, que son las de los extremos Vicente Enrique y Pedro, los primeras líneas Lluque y Mauro, y el pivote Mario Oterino. Los esfuerzos se centrarán ahora en la llegada de algunas incorporaciones que apuntalen la plantilla en una nueva campaña en la Primera Nacional.

Las cuatro salidas anunciadas por el club han sido obligadas. Tanto Vicente Enrique como Pedro abandonan la disciplina buenense por temas académicos. El primero de ellos lo hace tras haber superado una lesión que lo apartó de las pistas en el primer tramo de la Liga. Anotó 40 goles en 11 partidos por los 64 de su compañero de posición. Lluque y Mauro, por su parte, lo hacen por una mezcla de motivos laborales y problemas físicos, ya que incluso no está descartado que ambos deban pasar por quirófano para solucionar las respectivas lesiones que les impidieron participar con normalidad la pasada temporada. El primero de ellos cerró la competición con 32 dianas. Y Oterino se lesionó en noviembre y ya no se reincorporó a los entrenamientos.

Montes ha conseguido atar la continuidad del grueso de una plantilla revalorizada, comenzando por sus dos principales cabezas visibles, Roque y Mauro, que, a la postre, son también los jugadores con más años en el primer equipo. Su importancia en los esquemas de juego buenenses va mucho más allá que su aportación anotadora, más reducida que en años anteriores, con 77 y 67 goles, respectivamente. También seguirá el máximo realizador buenense la pasada temporada, el extremo Diego Pérez, autor de 200 goles a una media de 6,67 por encuentro. Y junto a ellos también se mantienen los primeras líneas Samu Seijas, Gándara y Pepe Camiña; los extremos Adri Suárez y Martiño; los pivotes Rubén y Asier; y el portero Julio.

A ellos habrá que unir los jugadores que estarán a caballo entre el equipo de Autonómica y el de Primera Nacional, tal y como ha ocurrido esta pasada campaña, como fueron los casos de los metas Hugo y Raúl, y del pivote Marcos. Quien ya da el salto definitivo al primer equipo y se convierte, de este modo, en su primera incorporación, es el primera línea Martín Cadilla, que ya tuvo muchos minutos en la última temporada, marcando 35 goles en 24 partidos.

Además, la idea de Luis Montes es la de trabajar con otros cinco jugadores para ir introduciéndolos progresivamente en la dinámica del primer equipo a pesar de su insultante juventud. Ahí encajan el primera línea Martín Gestido y el extremo derecho Martín Barrio, que llega desde la SAR. También habrá presencia de algunos jugadores que disputaron el Top 8 del Campeonato de España Cadete y que afrontan su primer año como juveniles. Son el portero Miguel Cadilla, el extremo Alberto Fernández y la gran joya de esta generación, el lateral derecho Pablo Arce.