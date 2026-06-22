Fútbol
Alondras, EFB Cangas y Choco se alzan con los títulos en los torneos de O Morrazo
El Alondras en categoría benjamín, la Escuela de Fútbol Base Cangas en prebenjamines y el Choco en alevines se alzaron con los títulos en los torneos de fútbol base que se disputaron este fin de semana en el campo de O Morrazo bajo la organización del club alondrista. La cita reunió a más de una veintena de equipos en las tres categorías, con numeroso público poblando las gradas de las instalaciones deportivas durante los dos días que duró el campeonato.
El conjunto anfitrión fue el ganador en benjamines después de imponerse en la final al EFB Cangas. Choco y Colegio Hogar fueron los otros semifinalistas, y los redondelanos ocuparon la plaza restante en el podio al ganar en el partido por el tercer y el cuarto puesto.
En prebenjamines la final congregó a los mismos protagonistas, si bien en esta ocasión la suerte sonrió a la EFB Cangas, que fue la que se llevó el trofeo a casa ante el Alondras, que fue subcampeón.
El duelo por el tercer y cuarto puesto se decidió directamente por penaltis ante el cansancio de los equipos participantes (no hubo partido), y fue la Escuela de Fútbol Base Moañesa la ganadora ante el Alondras B.
En alevines el título fue a parar a manos del Choco, vencedor en el encuentro decisivo ante el Areosa. El AJ Lérez completó el cajón con su tercer puesto, mientras que el Alondras se hizo con la cuarta plaza.
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