Fredi Álvarez y Juan Carlos Andrés, un binomio de exalondristas en un fin de semana de éxitos

La alegría y la tristeza, el éxito y el fracaso, son dos caras de una misma moneda. El júbilo que vive el Celta B tras su histórico ascenso a la Segunda División contrasta con la decepción y las lágrimas de la Ponferradina. Otro tanto de lo mismo sucede en Andalucía, con un Málaga exultante por volver a Primera y un Almería que ve truncado su sueño. Un quinto club entra en la ecuación, el Alondras, que disfruta como suyos los triunfos de vigueses y malacitanos, que son también los de Fredi Álvarez, técnico del filial celeste, y de Juan Carlos Andrés, entrenador ayudante de Juan Francisco Funes en el cuadro boquerón. Y es que sangre rojiblanca corre por las venas de ambos preparadores, con un pasado -brillante en ambos casos- en el conjunto de O Morrazo.

Andrés y Fredi coincidieron, de hecho, durante cuatro temporadas en el cuerpo técnico del Alondras. El primero de ellos fichó como preparador del cuadro cangués en 2005, e integró dentro de su equipo de trabajo a un moañés que daba sus primeros pasos en los banquillos sénior. A Fredi lo avalaban unas condiciones brutales para entender el juego, que ya lucía en su etapa como futbolista. La definición de ser la extensión del entrenador en el campo le iba como anillo al dedo, mandando y organizando a sus compañeros. Se vio en Cangas, pero quizás más aún en su año en el Ponte Ourense, dirigido por Manolo Núñez. El tándem que formaban Andrés y Fredi llegó y besó el santo, ya que en esa campaña 2005-2006 el rejuvenecido equipo cangués consiguió la cuarta plaza, clasificándose para disputar el playoff de ascenso a la entonces denominada Segunda B.

Juan Carlos Andrés (tercero por la izquierda en el centro) y Fredi (tercero por la derecha, también en el centro) en el Alondras de la temporada 2005-2006. / FDV

En el camino de la escuadra rojiblanca se cruzó el Real Madrid C, un equipo en el que militaban nombres que luego hicieron carrera en la élite como Granero, Callejón, Adán o Torres. En un primer partido no exento de polémica y en el que los cangueses fueron mejores sobre el césped, los merengues vencieron 1-2. En Madrid, el marcador fue de 0-0, con la consiguiente eliminación alondrista. Andrés y Fredi dirigieron otras tres campañas al cuadro rojiblanco, aunque sin llegar a colarse en la promoción. El equipo fue noveno en la 2006-2007, séptimo en la 2007-2008 y décimo en la 2008-2009, dejando siempre una impronta de gusto por el buen fútbol.

Juan Carlos Andrés dejó O Morrazo en 2009, seducido por una oferta del Rápido de Bouzas, en donde estuvo cinco años antes de pasar por el Boiro y de dar el salto a Primera División como entrenador ayudante de Eusebio Sacristán en la Real Sociedad. Asistente en el Girona, primer técnico del Compostela en Segunda RFEF y de nuevo entrenador ayudante en Arouca y América de Cali fueron sus siguientes pasos antes de que el noviembre pasado fichase por el Málaga para ejercer de segundo de Juan Francisco Funes. El cuadro malacitano era decimooctavo con 15 puntos, rozando la zona de descenso. La remontada fue espectacular, con 56 puntos en 28 jornadas y dos victorias y otros tantos empates en el playoff para certificar el ascenso.

Juan Carlos Andrés dirigiendo un partido del Alondras en la temporada 2008-2009. / Gonzalo Núñez

La salida de Andrés dio paso a un relevo natural, con Fredi haciéndose cargo de un equipo alondrista cuyo rendimiento no solo se mantuvo, sino que mejoró. Dos sextos puestos en las temporadas 2009-2010 y 2010-2011 dieron paso al mejor año del moañés en el banquillo de O Morrazo. Subcampeonato de Liga con 73 puntos en la 2011-2012 y nueva cita con el playoff de ascenso. La primera eliminatoria enfrentó a los rojiblancos con el Cayón cántabro. Derrota en la ida por 1-0 y victoria en Cangas por 2-0 para pasar a la segunda ronda, en la que el rival fue el Racing de Santander B. La derrota en el duelo de ida (1-0) fue decisiva, al firmarse un empate a cero en la vuelta.

Fredi ya había despertado el interés de clubes de mayor entidad que el Alondras, y el moañés fichó por el Compostela, antes de encadenar un periplo que le llevó al Celta B, de nuevo al Compostela, Boiro, Izarra y un regreso a las categorías inferiores del Celta, desde donde escaló por el Juvenil B, el Juvenil A y el Celta C-Gran Peña antes de dirigir al Fortuna y llevarlo a la gloria. Andrés y Fredi han logrado ahora ese ascenso (más modesto, obviamente, aquel que estos) que se les resistió cuando sus carreras empezaban a despuntar en Cangas.