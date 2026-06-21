El Cluteca abre las inscripciones para el Torneo Nodosa 2026
El Club de Tenis de Cangas (Cluteca) ha abierto las inscripciones para la trigesimotercera edición del Torneo Nodosa Cluteca 2026, que se disputará del 1 al 12 de julio en las instalaciones del CEIP de San Roque. La cita contará con las categorías alevín, infantil, cadete, júnior, absoluta, veteranos (+35, +45 y +55), y dobles, tanto masculinos como mixtos.
Las categorías que ya pueden anotarse son las federadas que competirán en la primera semana del campeonato (del 1 al 5 de julio), que son las de veteranos +35, +55, infantil y júnior, así como las de no federados de la segunda semana (absolutos, dobles masculino y mixto, sub 16 y sub 10).
El precio es de 10 euros para socios y 15 para no socios para alevín, infantil, cadete y júnior; para las absolutas (masculino, femenina y no federados); y para veteranos. Los dobles deberán pagar 12 euros los socios y 20 los no socios.
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