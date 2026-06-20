Fútbol
O Morrazo abre el espectáculo con su torneo de categoría alevín
Redacción
El campo de O Morrazo arrancó hoy un fin de semana de intensa competición con el primero de los torneos de categorías inferiores, centrado en la categoría alevín. Un total de 12 escuadras pugnan por el título del torneo, ofreciendo un notable espectáculo para los numerosos aficionados que se han dado cita en las terreno de juego del Alondras.
El club organizador, con tres equipos, y la Escuela de Fútbol Cangas, con dos, miden fuerzas con escuadras como Areosa, Colegio Hogar, Choco, AJ Lérez, Portas, Cuntis o la EFB Moañesa en lo que también ha supuesto una nueva prueba de fuego para el nuevo césped recién instalado de O Morrazo.
Para la jornada de mañana se espera que entren en liza las categorías de prebenjamines y benjamines, con una participación similar a la de hoy. La jornada dará comienzo a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las siete de la tarde.
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