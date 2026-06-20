El Alondras cierra los fichajes del central Lope, el mediocentro Antón y el lateral izquierdo Álex Rodríguez

El Alondras ha cerrado sus tres primeras incorporaciones de cara a la próxima temporada, en la que Rafa Villaverde continuará siendo el inquilino de su banquillo. El club cangués se ha reforzado con dos futbolistas con pasado rojiblanco como son el central Lope, que procede de la Cultural Deportiva Beluso, y el mediocentro Antón, que jugó el año pasado en la liga universitaria en Italia, donde se encontraba por estudios. El tercer refuerzo es el del lateral izquierdo Álex Rodríguez, que militó en el Céltiga. Los tres se unen, de este modo, a los nueve jugadores renovados en los últimos días y que conforman el bloque sobre el que se edificará el proyecto 2026-2027 de la entidad canguesa.

Lope Quinteiro, de 23 años de edad, se formó en las filas del Alondras, si bien su salto a categoría sénior fue en el Portonovo de Preferente en la campaña 22-23. Allí disputó 13 encuentros, ocho de ellos como titular, antes de ser llamado de nuevo a O Morrazo debido a la marcha de Aitor Díaz. Su rendimiento fue notable en los diez partidos que jugó, pero motivos académicos lo alejaron de su continuidad en Cangas. Fichó entonces por el Beluso de Primera Autonómica, con el que ha completado tres años notables. En el primero de ellos consiguió el ascenso a la Preferente Futgal disputando 32 partidos, cifra que subió en los últimos dos a los 36 y a los 34, respectivamente.

Antón Rial (derecha) en una acción de su etapa en el Negreira. / Cedida

«Es un jugador que nos va a aportar mucho en el aspecto defensivo, que tiene un buen juego aéreo, es rápido y es fuerte en los duelos», señala Villaverde, que lo dirigió dos campañas en Beluso. Además, Lope aportará una nada desdeñable capacidad goleadora gracias a su poderío en la estrategia ofensiva. En Beluso ha marcado 20 goles. Su llegada supone también incrementar la estatura de un equipo que no destaca precisamente por esta faceta y que a veces le ha tocado sufrir en la defensa del balón parado.

Energía para la sala de máquinas rojiblanca

Antón, de 22 años, será, por su parte, una de las nuevas piezas de la sala de máquinas alondrista. Formado también en las categorías inferiores rojiblancas, jugó una temporada en el Moaña (34 partidos y 3 goles) y otra en el Negreira (29 encuentros y 5 goles), en ambos casos en Preferente. El año pasado estuvo en Italia por estudios, pero entrenó con el Alondras en los periodos vacacionales, por lo que Villaverde tiene referencias directas de sus posibilidades. «Nos va a aportar mucha energía en el centro del campo, algo que necesitábamos después de una temporada en la que encajamos muchos goles. Ahí tenemos un margen de mejora importante», señala el preparador moañés.

Álex Rodríguez, derecha, defiende a Javi Pereira en el Alondras-Céltiga de la pasada temporada. / Santos Álvarez

El tercero de los futbolistas que se vestirán la elástica alondrista será Álex Rodríguez, defensor de 22 años (cumplirá los 23 en octubre) que ha jugado las últimas campañas en el Céltiga (dos en Preferente y una en Tercera RFEF) tras haberse formado en las categorías inferiores de Celta y Arosa, equipo este último donde se estrenó en su primer año sénior. En A Illa la importancia de Rodríguez ha ido descendiendo progresivamente desde una primera temporada en la que jugó los 34 partidos con 3.017 minutos a esta última, con 25 partidos (15 como titular) y un balance de 1.535 minutos. «Es un jugador muy dinámico, ofensivo, de buena llegada, que encaja en nuestro perfil de lateral», lo describe Villaverde

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Con estas novedades Rafa Villaverde dispone ya de 12 futbolistas, que son los porteros Brais y Pedro; los defensas Diego, Abel, Kopa, Lope, Aitor y Álex Rodríguez; los medios Adri Hernández y Antón; y los delanteros Manufre y Yelco Alfaya. Falta ahora por definir el futuro de Víctor, Lucas Camba, Javi Pereira, Martín Rafael y Luismi tras haberse confirmado las bajas de Guille, Guime, Rocha, Adrián Cruz, Íker y Ube.