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Veszprem y Porto, rivales del Frigoríficos del Morrazo en el Torneo Interpontes

El Cisne de «Quiños» completará el cartel de la segunda edición de esta cita, que se celebrará los días 13 y 14 del mes de agosto

Cartel de la segunda edición del Torneo Interpontes de balonmano.

Cartel de la segunda edición del Torneo Interpontes de balonmano. / FDV

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César Collarte

Cangas

El Frigoríficos del Morrazo ya conoce a sus primeros rivales de la próxima pretemporada. El Veszprem húngaro, el Porto y el Cisne de Marcos Otero, «Quiños», que ejercerá como anfitrión, compartirán cartel con el conjunto de Quique Domínguez en la segunda edición del Torneo Interpontes de Balonmano, que se disputará los días 13 y 14 de agosto en el pabellón municipal de Pontevedra.

Será, sin lugar a dudas, la piedra de toque más importante que afrontarán los cangueses en esas semanas de preparación, al igual que sucedió en la temporada pasada. Entonces los de O Morrazo cayeron en la primera jornada ante el Sporting de Portugal, perdiendo la oportunidad de haberse medido en la final del campeonato al Dinamo de Bucarest.

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La cita fue presentada ayer en el concello pontevedrés por la edil de Deportes, Anabel Gulías, y por los presidentes de los dos clubes pontevedreses, Cisne (Santiago Picallo) y Teucro (Carlos García-Alén). Por el momento no se han dado a conocer los precios de las entradas ni el modo de adquirirlas de forma anticipada. El morbo de poder medirse a Rodrigo Corrales no será posible, ya que el cangués deja este verano el Veszprem para enrolarse en las filas del París Saint Germain.

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