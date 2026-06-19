La entrenadora moañesa Noelia Pérez ficha por la Federación Francesa para preparar el próximo Mundial

La selección francesa de taekwondo tendrá a una moañesa en sus filas. La Federación gala ha contratado a Noelia Pérez, entrenadora del Club Hebe y exdirectora técnica de la Federación Gallega, para asumir la preparación de la modalidad de técnica de cara al próximo Campeonato del Mundo, que se disputará en el mes de septiembre en Corea del Sur. El acuerdo, efectivo desde hace un mes, pero hecho público en las últimas horas, tendrá su oficialización este mismo fin de semana, con la moañesa dirigiendo al equipo nacional francés en el Open de Austria.

«Estoy muy contenta de que hayan contado conmigo y para mí supone una gran oportunidad y todo un reto llevar a Francia a lo más alto», señala Noelia Pérez desde Viena, donde ya está concentrada con el combinado del país vecino. Austria será la primera parada de una hoja de ruta que incluye una concentración del 6 al 10 de julio en Burdeos y otra del 24 al 28 de agosto en Pontevedra, con una actividad intermedia en Lyon a la que acudirán si no todos, sí parte de los integrantes del equipo nacional. Eso en cuanto al trabajo presencial, que la moañesa combinará con una buena parte de labor remota. «La Federación Francesa cuenta con un sistema de vídeo top, que nos permite realizar todas las correcciones necesarias y enviar un feedback al deportista. Mi trabajo tendrá una parte online, otra online sin ser en directo y una presencial», relata.

"Muy buen nivel pero altísima exigencia"

Pérez no aterriza en un recién llegado a la élite del taekwondo internacional. «Cuentan con un muy buen nivel individual, pero la exigencia para entrar en la selección es altísima», señala, apuntando asimismo que «los que entran en el equipo nacional están completamente subvencionados. Representan a su país gratis, que es algo que no pasa en España». La parte negativa de este sistema es que se limita mucho el acceso y eso acaba repercutiendo en el resultado global y en la competición de equipos. «En el último Europeo España ganó y Francia quedó segunda, pero con 20 deportistas, cuando España llevó a 60», relata. «Para formar un quinteto, un trío, estás más limitado», añade.

Noelia Pérez, entre la directora de Poomsae, Swann Bejm, y el director técnico nacional de la Federación Francesa de Taekwondo, Patrick Rosso. / FDV

El fichaje de Noelia Pérez por Francia se ha ido cociendo a fuego lento. Desde hace tiempo la entrenadora prepara a taekwondistas de diferentes países, algunos de ellos franceses, y en este último año trabajó con la región de Rhone Auvergne Alps, con capital en Lyon. Con este equipo acudió al Campeonato de Francia y allí contactaron con ella el director técnico de la federación, Patrick Rosso, y la directora de Poomsae, Swann Bejm. La propuesta estaba encima de la mesa y el 26 de mayo se firmó. A pesar de que la idea es extender la vinculación durante más tiempo, en principio el compromiso alcanza únicamente hasta el Mundial, en donde los objetivos no se ceñirán tan solo a los resultados deportivos.

«Esperan mucho de mí, aparte de hacer un buen papel quieren cambiar un poco el ambiente del equipo para que haya una relación más próxima, generar una buena imagen de cara a la cantera, que haya un ejemplo a seguir», explica. Y es que más allá de apuntar alto con deportistas como Drexl Kubicki, una de las grandes promesas de Francia y pupilo suyo, se trata de hacer germinar la semilla del taekwondo en los más jóvenes. De hecho, a la concentración de Burdeos acudirán deportistas hasta júnior, dejando espacio también para otros que aún no han llegado a cadetes, a fin de que puedan conocer la forma de trabajar.

El francés, su primer idioma

Fichar por la federación gala podría considerarse un regreso a los orígenes, ya que el padre de Noelia Pérez fue directivo de Citroën y la familia se trasladó a Rennes cuando ella solo tenía un mes. «El primer idioma que aprendí fue el francés», señala. Luego estudió Traducción e Interpretación, lo que le abriría las puertas a enfocar el taekwondo desde otra perspectiva. «En los campeonatos la gente me pedía que les diera clases online, pero yo no lo veía. Después me animé, vi que funcionaba y todo fue rodado», relata. Hoy tiene alumnos de Croacia, Suiza, Hungría, Noruega, etcétera. Alumnos, eso sí, de alto nivel. «Hay días que casi paso más tiempo sentada que en el tapiz», afirma entre risas.

Pero su labor no se ciñe solo a la preparación a distancia, sino también a los campeonatos. «Hay gente que quiere un refuerzo, otros que me quieren como entrenadora en exclusiva, otros que quieren que los acompañe en torneos...», manifiesta. No es raro incluso que dos deportistas suyos se enfrenten. «Cuando eso pasa, establezco prioridades. Si uno se juega el Mundial y otro no pues estoy con el primero, y lo hablo con ellos antes», subraya.

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Pérez se estrenará con Francia tras haber estado cuatro años con España (2015, 2016, 2023 y 2024) como entrenadora de apoyo (la Federación Española apuesta por un cuerpo técnico fijo que completa con otros entrenadores). Lo habitual era que siempre hubiese un gallego entre ellos, al ser una de las comunidades punteras en el taekwondo. No fue así el año pasado.