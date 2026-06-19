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Cerca de 300 niños compiten este fin de semana en el Torneo Alevín, Benjamín y Prebenjamín del Alondras

La cita reunirá a una docena de clubes en dos jornadas en el campo de O Morrazo

El presidente del Alondras, Rafa Outeiral, y el concejal de Deportes de Cangas, Eugenio González, con los carteles del torneo.

El presidente del Alondras, Rafa Outeiral, y el concejal de Deportes de Cangas, Eugenio González, con los carteles del torneo. / FDV

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César Collarte

Cangas

Cerca de 300 niños competirán este fin de semana en una nueva edición del Torneo del Alondras para las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. El renovado campo de O Morrazo volverá a acoger un evento de categorías inferiores en una de las citas clásicas del verano, con dos días de fútbol de cantera. Mañana sábado entrarán en liza los alevines y el domingo será el turno de prebenjamines y alevines.

En total serán 12 las escuadras que se midan en la categoría alevín, con el anfitrión Alondras (que compite con tres equipos), la Escuela de Fútbol Base Cangas (con dos equipos), Areosa, AJ Lérez, EFB Moañesa, Cuntis, Portas, Choco y Colegio Hogar. Y ya en la jornada del domingo saltarán al césped los conjuntos del Alondras, Areosa, EFB Moañesa, Choco, EFB Cangas, Colegio Hogar, AJ Lérez, Poio y Academia Tecnifica de Vigo.

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Los encuentros se disputarán de 9.30 a 19 horas el sábado y desde las nueve de la mañana el domingo. En ambos días se establece una entrada a dos euros, que da derecho a participar en un sorteo de diferentes regalos.

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