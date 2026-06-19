El Alondras renueva a los porteros Brais y Pedro, y a su bloque defensivo

El Alondras continúa dando pasos de cara a la planificación de la próxima temporada. Después de haber certificado la continuidad de Rafa Villaverde en su banquillo y de haber oficializado la lista de bajas, ahora toca el apartado de renovaciones. Y en el mismo la entidad que preside Rafa Outeiral ha hecho grandes avances, al haber cerrado ya hasta a nueve futbolistas, incluyendo la portería y su bloque defensivo. Los jugadores que han dado el sí al club son los porteros Brais y Pedro; los defensas Diego, Aitor Aspas, Abel y Kopa; el mediocentro Adri Hernández; y los atacantes Manufre y Yelco Alfaya, este último en pleno proceso de recuperación de una grave lesión de rodilla. La escuadra rojiblanca va cogiendo forma.

Mantener a sus dos guardametas era una de las prioridades del equipo cangués, con la dupla formada por un Brais Pereiro que es uno de los porteros más solventes de la categoría y un prometedor Pedro Ares. El primero de ellos fue casi indiscutible, con 31 partidos como titular, dejando los tres últimos para el ex del Pontevedra, que ofreció un buen nivel a lo largo de todo el año.

En línea defensiva el Alondras seguirá contado con la veteranía de cuatro de sus futbolistas más indiscutibles. En su segunda temporada en O Morrazo Antón Iglesias, "Kopa", fue uno de los jugadores más utilizados por Rafa Villaverde, superando los 2.500 minutos distribuidos en 31 partidos de Liga, en 30 de los cuales actuó como titular. Aportó, además, un gol. El capitán Abel, por su parte, seguirá ligado al club de su vida, en el que ha completado ya 12 campañas en sénior, interrumpidas únicamente por una experiencia en el Bergantiños. A sus 30 años jugó en 25 partidos (21 de titular) con 1.879 minutos y un gol. Aitor Aspas también alcanzó los 30 encuentros (24 de ellos partiendo desde el once inicial) con 2.119 minutos que aprovechó para anotar tres dianas. Por último, Diego Rodríguez completó 1.299 minutos en 18 encuentros, 14 de ellos como titular, en el que fue uno de sus años más difíciles, marcado por una lesión que le hizo perderse dos meses de competición. El polivalente jugador marcó un gol.

El canterano Adri Hernández es el único integrante de la línea de creación que continuará la próxima temporada, tras las bajas anunciadas de Ube, Rocha y Adrián Cruz. A sus 20 años disputó un total de 835 minutos distribuidos en 24 encuentros, ocho de los cuales los jugó en el equipo titular. Mientras, en la línea de ataque ya hay dos futbolistas que se ha comprometido para la próxima campaña. Son el delantero centro Manufre, que a sus 28 años cumplirá su cuarta temporada en el primer equipo alondrista. Esta pasada campaña participó en 32 choques, si bien solo en 17 lo hizo formando parte del once inicial, con un total de 1.645 minutos.

Marcó tres goles, los mismos que hizo Yelco Alfaya. El exfutbolista de Rápido de Bouzas, Bergantiños, Coruxo y UD Ourense jugó 1.331 minutos en Liga, distribuidos en 17 partidos (15 como titular). Los problemas físicos lo acompañaron durante buena parte de la temporada, con el colofón de la rotura de ligamentos sufrida en el choque ante el Compostela. El cangués aún permanece en el dique seco recuperándose de una rotura de ligamentos.

El club tiene interés en otros cinco futbolistas, con alguno de los cuales ya ha mantenido conversaciones. Son el lateral Víctor, el mediapunta Lucas Camba, el delantero Luismi y los extremos Javi Pereira y Martín Rafael.