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Liga Gallaecia Keniata Moaña

Inmobiliaria Grupró y Lirón Store Bueu certifican su ascenso a Primera División

La competición baja el telón con el título del Restaurante As de Guía en la máxima categoría

Northcoast Barbershop/Orquesta Magos, de la Liga Keniata de Moaña.

Northcoast Barbershop/Orquesta Magos, de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

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César Collarte

Moaña

El Inmobiliaria Grupró y el Lirón Store Bueu son nuevos equipos de la Primera División de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña. La competición echó el cierre a una temporada marcada por el estreno de los nuevos campos y por un formato más reducido con estas dos escuadras ocupando las dos plazas de ascenso, despidiéndose en la última jornada con sendas goleadas ante Rápido de Jalleira por 9-0 y Fermonavi/Nexohaus por 10-0.

Semilla Negra/Tiembla Maruxa y Piscicasa FC se quedaron a las puertas de subir tras imponerse en este pasado fin de semana al Kanillas Athlétic por 8-7 y al Malasangre Hair Studio por 6-1, respectivamente. En la zona baja el A Chalana de Kuman, penúltimo, venció por 3-0 al Máikel and Best Sport.

Resultados y clasificación de la última jornada de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña.

Resultados y clasificación de la última jornada de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña. / FDV

En la máxima categoría todo estaba decidido, con el título de un Restaurante As de Guía que ganó su último partido al Fulming/Bar Royal por 3-0. La segunda plaza es para el AP Training, que se impuso al Decoraciones Fernández por 9-1 y mantuvo así el segundo escalón del podio por delante de Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña y de Persianas Morrazo.

Equipo del Fermonavi/Nexohaüs de la Liga Keniata de Moaña.

Equipo del Fermonavi/Nexohaüs de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

El primero de ellos saldó con éxito su partido ante el Northcoast Barbershop/Orquesta Magos por 16-5, mientras que el segundo hizo lo propio ante el Getelec/Soluzión Enerxética, en su caso por 3-0.

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Las dos posiciones de descenso son para A Centoleira y Decoraciones Fernández. Los primeros perdieron en esta jornada ante el Crispametal por incomparecencia. En el otro encuentro de la jornada el A Camelia/A Carriola venció por 3-0 al RB Academy.

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