El Beluso cierra sus tres primeros fichajes: Rubén Rosendo, Íker Barreiro y Asier Juncal

La Cultural Deportiva Beluso ha comenzado a dar sus primeros pasos de cara a perfilar su nuevo proyecto para la temporada 2026-2027, en la que estará dirigido por el que ha sido su entrenador en los últimos meses de competición, Bruno Gago. La entidad celeste ha cerrado de una tacada tres incorporaciones para ir apuntalando las parcelas ofensiva y defensiva, con la llegada del delantero Rubén Rosendo, el extremo Íker Barreiro y el central Asier Juncal. Los nuevos fichajes se unirán a los cuatro jugadores que han firmado ya su renovación con el equipo buenense, y que son los defensas Freire y David Parada, el centrocampista Álex Fernández y el delantero Raúl Paredes.

Rubén Rosendo, de 23 años de edad, es un atacante formado en las filas del Pontevedra y del AJ Lérez que también pasó por la EF Cobres, en donde anotó 61 goles en tres temporadas, antes de dar el salto el año pasado al Choco. En el cuadro redondelano marcó 8 goles en las 18 primeras jornadas de competición, una cifra que no pudo incrementar en una segunda vuelta en la que apenas disputó 36 minutos distribuidos en dos encuentros. Su fichaje, avalado por el preparador celeste, viene a reemplazar la salida de Jorge Millán, que se marcha al Villalonga.

Íker Barreiro es un extremo de 20 años que procede del Alondras, en donde, en su primer año sénior, apenas tuvo participación con el equipo que dirige Rafa Villaverde. Tan solo 182 minutos, con un encuentro (el último, ante el Barbadás) como titular es el balance de un futbolista que había despuntado en sus dos últimos años en juveniles, en los que anotó 11 y 9 goles, respectivamente. «Es un futbolista con gol que puede actuar como extremo a pierna cambiada o incluso como segundo punta, porque se mueve bien en esa segunda línea. Es rápido, habilidoso, con un buen uno contra uno, y trabajador», lo describe el técnico del Beluso.

La tercera de las incorporaciones ya confirmadas es la del defensa central Asier Juncal, formado en la cantera del CD Moaña y que viene de disfrutar de su primer año sénior en el Domaio de Primera Futgal. De la mano de Miguel del Ojo lo ha jugado prácticamente todo, con 2.322 minutos distribuidos en 30 partidos, y con un balance goleador más que interesante, al haber anotado seis tantos. «Tiene un buen juego aéreo, que es algo que nos va a venir muy bien la próxima temporada. Habrá que ver cómo se adapta a Preferente», señala Gago.

El club, en paralelo, ha establecido ya contactos con la plantilla para ir acelerando las renovaciones. Por el momento son cuatro los jugadores que ya han dado el sí, y son Álex Fernández, Freire, David Parada y Raúl Paredes. Por contra, además de la ya mencionada de Millán, hay otras cuatro bajas confirmadas. Son las del mediocentro Bruno, que jugará con Millán en el Villalonga, y las de Abraham, Arroyo y Nuda.

Con la previsión de contar con una plantilla de 20-21 jugadores, el Beluso perfila seis nuevos refuerzos, que serían los de un lateral derecho, un central, un medio, un mediapunta, un delantero y un extremo.