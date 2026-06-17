El Frigoríficos del Morrazo repite en el top 5 de equipos con mayor asistencia a sus pabellones

Es ya un clásico, una costumbre tan arraigada como el hecho de que el Fútbol Club Barcelona gane la competición liguera. El Frigoríficos del Morrazo repite un año más en el top 5 de equipos que han llevado más aficionados a su pabellón a lo largo de la temporada recién finalizada. El club que preside Alberto González ocupa la cuarta plaza en este ranking, al haber acumulado en su recinto fetiche de O Gatañal un total de 33.450 espectadores, a una media de 2.230 asistentes por encuentro. Al menos esos son los datos hechos públicos por la Liga Asobal en una campaña que ha batido récords, alcanzando los 395.780 espectadores, lo que convierte en esta edición en la de mayor presencia de público desde la 2012-2013. La media de asistencia, situada en las 1.649 personas por partido, reflejan, señalan desde el colectivo, «la tendencia positiva de una competición que continúa ampliando su alcance y consolidando la línea de crecimiento sostenido en las últimas temporadas».

«Andamos más o menos en los mismos números de estos años», explica el directivo Pepe Camiña, aunque con una diferencia. «Hubo un par de partidos con menos gente de lo habitual, que fueron los de Logroño y Guadalajara, pero los compensamos con tres grandísimas entradas como las de Bidasoa, Cuenca y la del último partido del campeonato ante el Puente Genil», señala. El resumen es claro. «Hubo una mayor fluctuación en cuanto a partidos, pero con cifras similares», señala.

La tendencia que marcan los registros de la Asobal para el Cangas es al alza. En la campaña 22-23 O Gatañal reunió a 31.230 aficionados, a una media de 2.082 por partido, lo que lo convertía en el segundo pabellón con más público de esa temporada. En la siguiente, la 2023-2024, los números se incrementaron hasta los 31.905 espectadores (2.127 por encuentro), lo que permitía al Frigoríficos liderar esta estadística en la categoría. Y en la campaña 2024-2025 se volvió a subir hasta los 32.500 asistentes, con una media de 2.166 por encuentro y, eso sí, en el tercer lugar de la clasificación general.

El líder en cuanto a asistencia acumulada en la temporada 2025-2026 ha sido el Caserío Ciudad Real, con un total de 52.717 espectadores y una media de 3.514 por encuentro. El recién ascendido es el único equipo del campeonato que supera los 50.000 asistentes, presumiendo tanto de masa social como de pabellón con un notable aforo. La segunda plaza del ranking es para el Villa de Aranda, que llevó a las gradas de su polideportivo a 33.600 espectadores, mientras que la tercera es para el Ademar León con 34.250. Después del Frigoríficos del Morrazo (con 33.450) se sitúa el Recoletas Atlético Valladolid con 30.116 aficionados. En cuanto a la tasa de ocupación, el Cangas y el Villa de Aranda también entran en los cinco primeros puestos. Los cangueses lo hacen con un 84,2 por ciento de media, mientras que los arandinos lo hacen con un 89,2 por ciento.