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Fútbol

La Escuela de Fútbol Base Cangas se impone en el Torneo de Bueu

El equipo benjamín derrotó al Villa de Marín y el alevín al Pontecaldelas

Uno de los equipos ganadores de la EFB Cangas.

Uno de los equipos ganadores de la EFB Cangas. / FDV

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César Collarte

Bueu

La Escuela de Fútbol Base Cangas se adjudicó el título por partida doble en el Torneo de Fútbol Base de Bueu, que se disputó el pasado fin de semana en el campo municipal de A Graña. El club cangués venció en las dos categorías participantes. En alevines se impuso al Pontecaldelas en la gran final, mientras que en benjamines hizo lo propio ante el Villa de Marín.

El torneo, que pone el punto y final a la temporada para las categorías inferiores del club buenense, reunió a seis clubes, que presentaron sus respectivos equipos en las dos categorías a competición. Además del organizador Club Deportivo Bueu también estuvieron presentes el EFB Cangas, el Alondras, el Villa de Marín, el Pontevedra y el Pontecaldelas. En las gradas se congregó numeroso público para ver las evoluciones de los jóvenes futbolistas.

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