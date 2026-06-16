Moaña acoge este domingo la Bandera Deputación de Pontevedra de Traineras

Moaña acoge este domingo la Bandera Diputación de Pontevedra de Traineras, que regresa al calendario después de un parón de 15 años. Lo hará con el estreno de la categoría femenina -que se une a la masculina- y con la presencia de cerca de 180 deportistas pertenecientes a los principales clubes de la provincia, como los locales de la SD Tirán y la SD Samertolaméu, además del Club do Mar Bueu, Chapela, Cesantes, Mecos o el último ganador de la prueba en 2011, Amegrove.

La regata fue presentada este mediodía en un acto en las instalaciones de la SD Tirán que contó con la presencia de la vicepresidenta del ente provincial, Luisa Sánchez; de la directora de Deportes, Xisela Aranda; así como de representantes de la Federación Galega de Remo, de la SD Tirán y del Concello de Moaña. En él Sánchez apuntó la «ilusión» por recuperar una cita emblemática, un éxito que atribuyó «al trabajo en equipo». En cuanto a la creación de la categoría femenina, señaló que «supone un paso imprescindible y esperado», en una prueba que se pretende que sea «un símbolo de lo que defendemos desde la Diputación: igualdad, visibilidad y reconocimiento para los deportistas».

Noticias relacionadas

Complementariamente, y dentro del programa O Noso Club, la jornada acogerá el Campeonato Remoergómetro Outdoor de las Escuelas Deportivas, en una iniciativa dirigida a la cantera y abierta a participantes de las categorías infantil y juvenil.