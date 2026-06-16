El Alondras da la baja a Adrián Cruz, Ube e Íker Barreiro, que se unen a Guime, Guille y Rocha

Adrián Cruz, Álex Ubeira, "Ube", e Íker Barreiro no continuarán la próxima temporada en el Alondras. El club que preside Rafa Outeiral ha comunicado oficialmente la baja por decisión técnica de estos tres jugadores, que se unen, de este modo, a una lista en la que ya figuraban Guille, Guime y Rocha, el primero por cuestiones laborales y los dos últimos por estudios. La idea ahora es la de apurar las negociaciones de cara a la renovación del bloque de la pasada temporada, pero también la de ir cerrando operaciones en lo referente a la llegada de nuevas incorporaciones. El proyecto 2026-2027, con Rafa Villaverde repitiendo en el banquillo, ya está en marcha.

El mediocentro Ube dejará Cangas después de cuatro temporadas, las tres últimas de ellas de forma consecutiva. El que fuera jugador de Compostela, Estradense, Boiro o Choco ha disputado un total de 28 encuentros de Liga en la pasada campaña en la Tercera RFEF, 18 de ellos saliendo en el equipo titular, y anotando un gol. Su importancia en el equipo ha ido decreciendo de forma progresiva en estos años. De los 2.070 minutos de hace tres temporadas pasó a los 1.806 de hace dos y a los 1.537 de la que acaba de finalizar.

Ube pugna con un rival en un encuentro de la pasada temporada. / Santos Álvarez

Adrián Cruz, por su parte, llegó esta pasada temporada para aportar su experiencia y calidad en el toque en el centro del campo rojiblanco después de una dilatada trayectoria que lo ha llevado por más de una docena de equipos, entre ellos Arenteiro, Pontevedra, Burgos o Guijuelo. Pero lo cierto es que el rendimiento del veterano medio ha estado lejos de las expectativas creadas. Disputó un total de 26 partidos, 16 de ellos como titular, con 1.311 minutos acumulados en los que anotó un gol.

La baja más cantada era la del canterano Íker Barreiro, que subió este año pasado desde los juveniles junto a Víctor y Adri Hernández. Si bien sus compañeros fueron haciéndose con minutos en esta primera temporada como séniors, este no fue el caso del extremo cangués, ya que no contó prácticamente nada para Rafa Villaverde. En toda la temporada únicamente participó en nueve encuentros, en los que solo tuvo una titularidad, la de la última jornada ante el Barbadás. En total fueron 182 minutos, un bagaje muy escaso. Desde el club se asegura que su salida es la mejor decisión, a fin de que pueda encontrar sus minutos y mantenga la buena progresión que apuntaba en categorías inferiores. En este sentido, el club apunta que lo seguirá teniendo en su radar para una posible vuelta en un futuro más o menos próximo.

Íker Barreiro, canterano del Alondras que sale del equipo para la próxima temporada. / Gonzalo Núñez

Con la marcha de Ube, Adrián Cruz y la anteriormente anunciada de Rocha, Rafa Villaverde deberá recomponer la sala de máquinas de su equipo, al perder a tres de los cuatro efectivos que tenía en esa zona (el otro es Adri Hernández, toda vez que Abel y Kopa se han desempeñado más habitualmente en el centro de la defensa). También deberá retocar una línea defensiva en la que no estarán dos de los futbolistas que le aportaban una mayor polivalencia. Guime superó los 2.300 minutos actuando tanto en el lateral izquierdo como en la posición de central, mientras que Guille lo hizo en 1.678 minutos en el eje defensivo y en los dos laterales.

Ahora el club centra sus esfuerzos en ir cerrando la renovación de los otros 14 jugadores que tenía en plantilla en esta pasada campaña, y que son los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Diego, Kopa, Abel y Aitor Aspas; los medios Adri Hernández y Camba; los extremos Javi Pereira y Martín Rafael; y los delanteros Manufre, Luismi y Yelco.