Rodrigo Germade: «Esta medalla de plata es un golpe de autoridad y moral»

La armada española que participó este fin de semana en el Campeonato de Europa de piragüismo en Montemor (Portugal) regresa a casa con un total de once medallas (tres de ellas en paracanoe) y buenas sensaciones. Y entre esos medallistas no podía faltar la representación de O Morrazo, con los cangueses Rodrigo Germade a bordo del K4-500 y Pablo Graña en la explosiva prueba de C1-200. Los dos regresan con sendas platas y en el caso del K4 con un importante refuerzo a nivel deportivo, anímico y moral. «Veníamos de hacer resultados un poco malos en las pruebas de la Copa del Mundo, que no reflejaban el potencial que tiene este barco. Así que llegábamos a Portugal un poco bajo supervisión y creo que, como se suele decir, hemos dado un golpe encima de la mesa», analiza Rodrigo Germade.

El proceso selectivo para integrar el K4 español no deja de estar en ebullición, a veces con criterios un tanto turbios, y eso pasa factura al rendimiento de un barco de equipo que necesita tiempo, acoplarse y continuidad. «Se vio en las pruebas de la Copa del Mundo, para las que pudimos entrenar muy poco. Los resultados fueron pésimos porque no reflejan el nivel que tiene este barco y porque nos enfrentábamos a otros K4 que estaban perfectamente acoplados y trabajados», explica el palista cangués.

El objetivo inicial del K4 español era ganar su serie en la «heat» y clasificarse directamente para la final. Un plan que no salió según lo esperado, pero que a la postre tuvo efectos positivos. «A priori no competíamos con barcos muy, muy fuertes. Sin embargo, apareció uno con el que no contábamos, que fue Polonia y que nos dio guerra hasta el final. Creo que hicimos buena carrera, pero quizás un poco confiados: ‘Vamos bien, a estos los tenemos ahí, pero seguramente caen al final’. Y para nada pasó eso. Presentaron batalla hasta el último metro y cuando conseguimos corregir fue un pelín tarde», expone Germade.

La embarcación del K4-500 de España, con el cangués Rodrigo Germade en la posición de popa. / RFEP

Ese segundo puesto obligó a la embarcación española a remar en semifinales, algo que curiosamente no fue negativo. Todo lo contrario. «Nos vino bien porque nos permitió seguir buscando sensaciones y la forma de correr que queremos. La ‘heat’ fue muy buena, pero la semifinal fue todavía mejor porque competíamos con barcos muy rápidos y potentes. Fue una buena prueba para nosotros, nos dio confianza para la final y ayudó a que el marca [Adrián del Río] siga asentándose en esa posición», argumenta.

Esa final fue igualadísima, con victoria para Hungría con un tiempo de 1:18.500 y con España y Alemania entrando con exactamente la misma marca (1:18.630) para conquistar una plata ex aequo. «Fue un auténtico finalón, no recuerdo una final tan ajustada y con tantos barcos en el mismo segundo», subraya Rodrigo Germade.

El palista cangués defiende que este resultado debe marcar la línea de trabajo a seguir de cara al próximo mundial y el futuro. «Creo que había ciertos nervios por lo que podía pasar porque hay que hacer que el barco funcione. Y creo que esa es la mejor lectura que se puede hacer ahora: el K4 realmente sí que funciona y esta plata debe servir para dar calma y confianza en el trabajo que se está haciendo», manifiesta Rodrigo Germade, que aprovecha para poner en valor el trabajo del entrenador del equipo, Miguel García. «Lleva muchos años sacando bueno resultados y sabe lo que hace», subraya.

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Ahora la vista está puesta en el mundial de finales de agosto en Polonia, una cita que augura que será muy disputada. «Además de los cuatro o cinco barcos europeos que estamos ahí hay que añadir a Australia, que tiene un barco muy potente», augura el integrante cangués del K4-500 de España.