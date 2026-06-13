El Frigoríficos ficha al extremo noruego Tollef Lindqvist

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro de la temporada 2026/27 tendrá un innegable espíritu vikingo. Al fichaje anunciado hace unos días del central danés Pelle Boesen se une ahora el extremo noruego Tollef Oskar Lindqvist, que llega como uno de los jugadores más destacados en su posición en la liga de su país. Con su llegada el Cangas completa la obligada renovación en la demarcación de extremo derecho después de las salidas de Nicolo D’Antino y Jaime Gallardo. Con Lindqvist la directiva da por cerrado el capítulo de fichajes, salvo que surja la posibilidad de completar la plantilla con algún perfil a mayores que permita dar un salto de calidad en la primera línea.

Lindqvist, de 25 años de edad, finalizó la campaña 2025/26 como el mejor extremo derecho de la liga noruega, con un total de 129 goles y una elevada fiabilidad desde el punto de siete metros. «Soy un extremo rápido y trabajador. Me gusta jugar con intensidad, correr mucho y ayudar tanto en ataque como en defensa», manifiesta en sus primeras palabras como nuevo jugador del Frigoríficos del Morrazo. Tollef Lindqvist tuvo la oportunidad de seguir desde la distancia el tramo final de la Liga Asobal y ya pudo ver cómo se vive el balonmano en Cangas y O Gatañal. «Me llamó mucho la atención la atmósfera que se vive en los partidos. Tengo muchas ganas de llegar a un lugar con un ambiente de balonmano tan espectacular y espero gozarlo mucho como jugador», asegura.

Lindqvist procede del Kristiansand Topphanball y esta temporada fue seleccionado en dos ocasiones como uno de los integrantes del equipo ideal del mes en la liga de Noruega. Fue internacional con las categorías inferiores de la selección, con 74 goles en 33 partidos y participaciones en el Campeonato de Europa sub 18 y en el Mundial sub 19.

Renovación de garantías

Con la incorporación del noruego, junto al fichaje anunciado esta misma semana del joven Hugo Vila, el Cangas completa una renovación de garantías para la posición de extremo derecho. «Es un jugador muy rápido, con una gran variedad de lanzamientos y siempre con el gol entre ceja y ceja», valora el director deportivo del Frigoríficos del Morrazo, Óscar Fernández. «Completó una temporada sensacional en Noruega y ahora su objetivo es venir aquí para convertirse en un jugador importante para el equipo», añade.

El noruego Tollef Lindqvist, que la próxima temporada jugará en el Frigoríficos del Morrazo, es un especialista desde el punto de siete metros. / Cedida

La salida del italiano Nicolo D’Antino dejó al Cangas sin uno de sus especialistas desde el punto de penalti, un hueco que Tollef Lindqvist puede ayudar a cubrir. El noruego está considerado como un especialista desde el punto de siete metros y aportará recursos al equipo entrenado por Quique Domínguez. «Su velocidad, intensidad defensiva y capacidad para correr encajan muy bien con el perfil que buscábamos», completa Óscar Fernández.

Tollef Oskar Lindqvist es el tercer fichaje del Frigoríficos del Morrazo, una lista que completan el también extremo derecho Hugo Vila y el central danés Pelle Boesen. Las únicas salidas registradas son las del primera línea noruego David Valderhaug, con el que se llegó a un acuerdo de rescisión contractual; Nicolo D’Antino, que a falta de confirmación oficial apunta al Dicoperbal Logroño; Jaime Gallardo, sin anuncio oficial de nuevo destino; y el portero Javi Fernández, que ficha por el Valinox Novás de O Rosal.

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El resto de integrantes de la primera plantilla del Cangas han renovado su vínculo durante los últimos meses o bien tienen contrato en vigor. Por ello, al menos de momento, desde el club dan por concluido el apartado de fichajes para la próxima campaña. Con todo, no se descarta alguna incorporación adional si se presenta una buena oportunidad.