Celta Academy y As Celtas ganan en el estreno del nuevo césped de O Morrazo

El campo de O Morrazo estrenó este sábado su nuevo césped artificial con un torneo de fútbol femenino para las categorías alevín e infantil. Una cita que reunió a más de 200 deportistas y cuyas finales fueron casi idénticas: Celta Academy/As Celtas contra Lóstrego, con victoria para las célticas.

El Torneo Alondras Futfem-Dr.Pablo Sieiro Clínica Dental se disputó durante toda la jornada, con una fase de grupos y luego con las eliminatorias. La categoría alevín se jugó bajo la modalidad de fútbol 8 y contó con la participación de Alondras, Lóstrego, Domaio, SonNoia Pontus Apostoli y Celta Academy. La final la disputaron Celta Academy y Lóstrego, con un 3-0 favorable a las primeras. Las chicas del Alondras completaron el podio después de ganar en el partido por el tercer y cuarto puesto al SonNoia Pontus Apostoli.

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La categoría infantil se disputó con el formato de fútbol 7 y a la final llegaron As Celtas y Lóstrego, de nuevo con victoria para las célticas. El Alondras jugó el encuentro por el tercer y cuarto puesto, en el que derrotó al Mos.