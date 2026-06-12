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Liga Gallaecia Moaña

El AP Training asalta el segundo puesto a falta de una jornada

El AP Training antes de su penúltimo partido. | FDV

El AP Training antes de su penúltimo partido. | FDV

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Fran G. Sas

Moaña

La Liga Gallaecia Keniata de Moaña se acerca a su final. En la penúltima jornada apenas se registraron ya cambios en la clasificación. Hay que recordar que el Restaurante As de Guía y el Inmobiliaria Grupró ya eran matemáticamente campeones de Primera y Segunda División respectivamente.

En primera la pelea más reñida es la que mantienen AP Training y Bar Moaña por el segundo puesto. En la jornada del pasado fin de semana el AP Training goleó al A Camelia/A Carriola por 1-6 mientras que el Bar Moaña no pudo pasar del empate (4-4) frente al Getelec, que es el quinto clasificado. Así las cosas, la plantilla del AP Training llegará a la jornada final en la segunda posición y con un punto de ventaja sobre su rival directo.

El AS de Guía, pese a que ya no se jugaba nada, no perdonó y endosó un llamativo 4-16 al Northcoast Barbershop.

En la cola de la Primera División el Decoraciones Fernández plantó cara al Fulming, pero perdería por 2-5, no pudiendo sumar la su tercera victoria de la temporada.

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En Segunda División, por su parte, no se registró ningún cambio clasificatorio y los puestos están bastante definidos. Los ya campeones del Inmobiliaria Grupró ganaron por 7-5 al Malasangre. Lirón Store se mantiene en la segunda plaza y venció por 0-3 al A Chalana de Kuman mientras el Semilla Negra, que es tercero, tampoco cede y en la penúltima jornada le endosó un contundente 8-2 al colista, el Rápido de Jalleira, que solo lleva un triunfo.

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