El portero del Frigoríficos del Morrazo Ivan Panjan opta al premio como mejor guardameta de la temporada

El portero del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro Ivan Panjan es uno de los cinco candidatos al premio como mejor portero de la temporada. La Liga Nexus Asobal abrió este viernes el plazo de votaciones para elegir a los mejores jugadores por demarcaciones y conformar el equipo «all star» de la campaña 2025/26.

El guardameta croata del Cangas se estrenó en Asobal como el líder de la clasificación total de paradas, con 251 y un porcentaje de efectividad cercano al 30%. Junto a el optan al reconocimiento como mejor portero el gallego Xoán Ledo, que se proclamó subcampeón de liga con el Dicorpebal Logroño; Santi Giovagnola del Caserío Ciudad Real; Mateus Buda del Viveros Herol Nava; y el internacional islandés del FC Barcelona Viktor Hallgrimsson.

Los aficionados de la Comunidad Asobal podrán votar hasta el lunes a las 10.00 horas. Junto a los porteros también se publicó la terna de cinco jugadores que optan al premio como mejor defensor: Ludovic Fàbregas (FC Barcelona), Ivan Popovic (Dicorpebal Logroño), Guillermo Fischer (Fraikin Granollers), Marcio Silva (Bathco Torrelavega) y Rodrigo Benites (Abanca Ademar León).

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Los candidatos a formar parte del equipo «all star» de Asobal se conocerán a lo largo de la próxima semana, con el correspondiente plazo para las votaciones.