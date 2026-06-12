Balonmano
El Frigoríficos del Morrazo promociona el balonmano entre los escolares con el programa Xogade de la Xunta
Las actividades culminaron este viernes en el pabellón de Romarigo
Este viernes culminó en el pabellón de Romarigo el programa para llevar el balonmano a los colegios a través del programa «Xogos Galegos Deportivos» en edad escolar, Xogade. Una iniciativa de la Xunta de Galicia a través de la Fundación Deporte Galego y en la que el Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo se encarga de promocionar y difundir el balonmano entre los más jóvenes.
El club cangués llevó el programa a cientos de estudiantes de colegios de toda la comarca de O Morrazo, incluyendo Marín. Las actividades incluían formación en deportes y juegos complementarios, que ayudaron a los jóvenes a conocer y entender las reglas del balonmano así como para fomentar el espíritu de equipo. Todo este proceso culminó con un torneo de minibalonmano entre los distintos colegios que acudían cada una de las jornadas al pabellón de Romarigo.
La actividad tuvo que realizarse en este recinto debido a las obras de reforma en O Gatañal.
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