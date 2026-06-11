Orio, Ziérbena, Donostiarra, Ares y Chapela buscan reinar en aguas de Moaña

Moaña se convertirá este fin de semana en uno de los grandes focos del remo nacional con la disputa, en aguas de la parroquia de Meira, del Campeonato de España de Traineras. La cita contará con la presencia de la entidad organizadora, la SD Samertolaméu, clasificada a través del Campionato Galego tras la renuncia de varias embarcaciones del País Vasco en la categoría absoluta masculina.

Los moañeses se medirán a cinco embarcaciones de la Liga ACT, la máxima categoría del remo nacional. Entre ellas figuran los clubes gallegos CR Chapela y CR Ares, además de entidades vascas de gran tradición como CRO Orio, Ziérbena Arraun y CR Kaiarriba, que en la competición regular participa con el nombre de Donostiarra. En representación de Galicia competirán también Cabo de Cruz, Mecos y la propia SD Samertolaméu.

En la categoría absoluta femenina también habrá presencia moañesa, con la participación de la SD Tirán. Junto a las de Moaña competirán las gallegas del Club de Regatas Perillo, CR Chapela, Amegrove Club de Remo y CR Cabo de Cruz. Desde Cantabria llegará la Sociedad Deportiva de Remo Astillero, mientras que Euskadi estará representada por Donostia Arraun Lagunak.

El calendario se completa con las categorías de veteranos femenina, masculina y mixta. En la prueba masculina, los locales de la SD Samertolaméu y sus vecinos del Club de Remo Vila de Cangas pelearán por el título nacional frente a Chapela, Cabo de Cruz, el Club Asociación Remo Veterano Rianxo, el Club de Remo Virxe da Guía y los vascos de Badok 13 Beteranoen.

En la categoría femenina de veteranas competirán el CR Puebla, la SD Samertolaméu, el CR Cabo de Cruz, el CR Vila de Cangas, el CD Mariñeiro de Mera y el Club Deportivo Illunbe. En la modalidad mixta tomarán parte la Asociación Deportiva Esteirana, el CR Chapela, el CR Muros y Zumaiako Telmo Deun Arraun.

La presentación del campeonato contó con la presencia de la presidenta del club de Meira, María del Carmen del Río; el director técnico de la Federación Galega de Remo, Juan Zunzunegui; la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; y el concejal de Deportes, Rubén Viéitez.

Está previsto que las primeras tripulaciones comiencen a llegar a la villa en la tarde del jueves. Su presencia durante todo el fin de semana supondrá también un impulso para el sector turístico y hostelero de Moaña, ya que los equipos permanecerán en la localidad hasta el domingo.

La competición arrancará este sábado, 13 de junio, a las 10.00 horas, con las pruebas clasificatorias. Las dos categorías absolutas cerrarán la primera jornada matinal, con los participantes divididos en dos tandas. Los ganadores de cada tanda y los dos mejores tiempos restantes accederán a la Final A, en la que el domingo se disputará la bandera de campeones de España. El resto de tripulaciones competirá en la Final B.

En las pruebas de veteranos del sábado, cada categoría se disputará a contrarreloj en el campo de regatas de Meira. Los cuatro mejores tiempos accederán directamente a las finales del domingo, donde estarán en juego las respectivas banderas.

La jornada dominical comenzará a las 10.30 horas con las finales de veteranos. Primero se disputará la prueba mixta, seguida de la femenina y de la masculina. A continuación saldrán las tandas finales de la categoría absoluta femenina y, como cierre del campeonato, la absoluta masculina.