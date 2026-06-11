Fútbol / Femenino
El Alondras reúne en su torneo a más de 200 futbolistas
El trofeo será el sábado en categoría alevín e infantil y se estrenará el nuevo césped artificial
El Alondras estrenará oficialmente el nuevo césped artificial del terreno de juego del campo de O Morrazo este fin de semana con un torneo de fútbol femenino que se prevé que reúna a más de 200 futbolistas de categorías alevín e infantil. Se trata de la segunda edición de un trofeo con el que el club cangués quiere contribuir a potenciar el fútbol femenino.
El trofeo está patrocinado por la Clínica Dental Pablo Siero, que es el patrocinador de la sección femenina del Alondras, y contará con una quincena de equipos. En la categoría alevín estarán el Alondras, Lóstrego (de Vigo y que es uno de los clubes de los que se nutre As Celtas), Domaio, SonNoia Pontus Apostoli y Celta Academy. En lo que respecta a la categoría infantil estarán Alondras, As Celtas, Lóstrego, Domaio, Valladares, Mos y Caldas.
Varios de los clubes participantes tendrán dos equipos por categoría (A y B). La competición será de fútbol 8 en alevines y de fútbol 7 en infantiles, con lo que se podrá dividir el terreno de O Morrazo en dos campos para disputar los partidos. Habrá una primera fase de grupos y posteriormente eliminatorias.
La presentación oficial del torneo tuvo lugar en el salón de plenos del Concello de Cangas, con la presencia de la alcaldesa, Araceli Gestido; el concejal de Deportes, Eugenio González; el presidente del Alondras, Rafa Outeiral; y el patrocinador del evento, Pablo Siero.
Los partidos está previsto que comiencen a primera hora de la mañana y la competición se desarrollará durante toda la jornada. Las finales están previstas para las 19.30 horas y 20.00 horas respectivamente.
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