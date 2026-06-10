El Ría de Aldán gana la Copa de España y suma 10 medallas

El Club de Mar Ría de Aldán-Gandón SA se proclamó campeón de la Copa de España en categoría cadete, que se disputó en el embalse de Pontillón de Castro, en Verducido. La entidad canguesa sumó 474 puntos, superando en más de 100 al segundo clasificado (Club Escuela Piragüismo Aranjuez), y sus palistas consiguieron un total de diez medallas.

Esta Copa de España reunió a más de 400 deportistas de todo el territorio nacional. En la modalidad de kayak el deportista del Ría de Aldán-Gandón Henrique Álvarez se alzó con el triunfo en la final A, sobre una distancia de 1.000 metros. En el caso de la canoa la victoria también fue para el club cangués, esta vez por medio de David Davila.

Las finales femeninas de C1 se disputaron sobre una distancia de 200 metros y dejaron tres medallas para el Ría de Aldán-Gandón: en cadete A Cristina Villarroel fue segunda y Vera Alonso tercera, mientras que en la final B Cayetana Dacosta fue plata.

Los excelentes resultados de la entidad canguesa tuvieron continuidad en la modalidad de paracanoe, con la victoria de Xabi Pena en PV3.

El deportista del Club de Mar Ría de Aldán Henrique Álvarez ganó la final A de K1. / Fegapi

Las finales de los barcos por equipos se celebraron sobre una distancia de 500 metros y el Club de Mar Ría de Aldán-Gandón siguió sumando preseas. En el C2 masculino David Davila y Manuel Carballo fueron segundos, a menos de un segundo de los ganadores, que fueron canoístas del As Torres Romería Vikinga.

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Las chicas del Ría de Aldán consiguieron otras tres medallas con las tripulaciones de equipo femeninas. En la modalidad de C2 Cayetana Dacosta y Julia Camaño fueron terceras. En la final de C4 el club se subió al podio por partida doble. Nerea Chapela, Cayetana Dacosta, Marta Palmás y Cristina Villarroel fueron segundas mientras que sus compañeras Vera Alonso, Judit Chamadoira, Julia Camaño y Candela Fernández fueron terceras.