El Alondras pendiente de las bajas para definir fichajes

Una vez concretada la renovación una temporada más de Rafa Villaverde como técnico del Alondras el entrenador y el club ya trabajan en la planificación de la temporada 2026/27. La primera incógnita a despejar son las bajas, un asunto que desde la entidad alondrista esperan poder concretar a lo largo de esta semana porque esas ausencias son las que determinarán los fichajes que será necesario realizar.

La directiva presidida por Rafa Outeiral da casi por segura la salida de tres futbolistas, unas bajas en las que confluyen motivos laborales y académicos. Se trata de Guille de Francisco, Jorge Guimeráns y Joel Rocha. Tres posibles ausencias que obligarían a reforzar especialmente la línea defensiva, en las demarcaciones de lateral izquierdo y central, y el medio del campo. El resto de eventuales salidas serían por decisión técnica o porque algún futbolista disponga de ofertas de otros clubes.

La intención del Alondras es volver a disponer de una plantilla con entre 20 y 21 integrantes, incluyendo a los juveniles que se puedan incorporar al primer equipo. Con todo, uno de los principales refuerzos alondristas para la próxima temporada ya está en casa: el delantero Yelco Alfaya. El futbolista evoluciona de manera favorable de la lesión que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde el mes de marzo. El atacante cangués sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y tuvo que pasar por el quirófano. «El hecho de fuese parcial y no total, como se temía al principio, ayuda a la recuperación porque no tuvo en ningún momento la pierna totalmente inmovilizada, por lo que durante ese tiempo no perdió masa muscular», explica Rafa Outeiral. El presidente alondrista no descarta incluso que Alfaya pueda comenzar la pretemporada con el resto del equipo.

La federación ya comunicó la fecha oficial para el arranque de la liga 2026/27, que será en el fin de semana del 5 y 6 de septiembre. De esta manera desde el Alondras apuntan hacia finales de julio el inicio de la pretemporada, una vuelta al trabajo que por fin podrá realizarse en el campo de O Morrazo.

Recuperación del Trofeo Vila de Cangas

Los trabajos para la sustitución del césped artificial se completaron en un tiempo récord. «El terreno tiene muy buen aspecto. ahora hay que ir pisándolo y regándolo para que el caucho se asiente», señala Outeiral. La plena normalidad del campo de O Morrazo permitirá al Alondras recuperar una cita tradicional en su pretemporada: la disputa del Trofeo Vila de Cangas, que habitualmente se hace coincidir con las Festas do Cristo.

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En las últimas campañas este torneo no se celebró para evitar sobrecargar la superficie de juego, que ya estaba más que al límite de su vida útil, y a los propios futbolistas.