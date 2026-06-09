El Frigoríficos cierra el fichaje del extremo derecho Hugo Vila

El Frigoríficos del Morrazo ha cerrado su segundo fichaje de cara a la próxima temporada. Después de haber confirmado la llegada del central danés Pelle Boesen, el elegido ahora es el extremo derecho Hugo Vila, de tan solo 20 años de edad, que procede del Benidorm de la División de Honor Plata y que viene avalado por su buen rendimiento en las categorías inferiores de los Hispanos. El ya nuevo pupilo de Quique Domínguez fue subcampeón con la selección juvenil en el Mundial de Egipto de 2025 y entró en el siete ideal del Europeo disputado en 2024 en Montenegro. Actualmente es un habitual de las convocatorias de los Hispanos Junior a las órdenes de Nacho Moyano.

Vila, de 1,80 metros de altura y 75 kilos de peso, firma por las dos próximas temporadas después de haber pasado su etapa de formación en el Mislata y de jugar los dos últimos años en Benidorm. En el primero de ellos lo hizo en la Liga Asobal, anotando 55 goles, y en este pasado en Plata, consiguiendo 79 dianas en 30 encuentros. A pesar de que todavía le restaba una campaña de contrato con el club alicantino, alcanzó un acuerdo para rescindirlo y poder aterrizar en O Gatañal.

La incorporación del extremo valenciano viene avalada por Moyano, que ya lo dirigió en su etapa juvenil con los Hispanos. «Es un jugador muy habilidoso y una de las grandes promesas del balonmano español», señala, antes de añadir que «destacaría su capacidad de finalización, la valentía para asumir balones importantes y su velocidad al contraataque». A mayores de todo ello, «es un excelente defensor, con capacidad para anticiparse y recuperar balones».

El director deportivo del Cangas, Óscar Fernández, desvela que Hugo Vila llevaba tiempo siendo seguido por el club, «desde su etapa de formación en Mislata», y que siempre hubo interés por su incorporación. «Creemos que nos va a dar mucha verticalidad al juego», sentencia. «Es una posición que teníamos que reforzar sí o sí después de las salidas de Jaime Gallardo y Nicolo D'Antino. Incorporamos a un jugador nuevo, con experiencia en Asobal, internacional y con una gran capacidad de crecimiento», subraya.

La llegada de Hugo Vila supone una nueva apuesta por el talento joven tras el fichaje de Pelle Boesen. El valenciano se ajusta como un guante, además, a un perfil de extremo por el que el Cangas ha optado en las últimas temporadas con notable éxito, con los precedentes (aunque en el lado izquierdo) de Dani Fernández (ahora en el Barcelona) y Arnau Fernández. Los tres son jugadores de similares condiciones antropométricas, muy rápidos, con mucha calidad en la finalización, y con gran actividad en la parcela defensiva.

Con el valenciano la plantilla del Frigoríficos del Morrazo 2026-2027 ya está prácticamente al completo, con 15 jugadores en plantilla. Son los porteros Ivan Panjan y Mateo Pallas; los centrales Manu Pérez y Pelle Boesen; los laterales izquierdos Pereiro, Ludman y Santi López; los laterales derechos Rivero y Gayo; los pivotes Javi García, Quintas y Pablo Castro; los extremos izquierdos Martín Fuentes y Arnau Fernández; y el extremo derecho Hugo Vila. Restaría únicamente por llegar un nuevo jugador para esta última demarcación. Cualquier hipotético movimiento a mayores en el mercado tendría que venir acompañado de una salida.