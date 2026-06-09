El Cangas abre sus Escolas de Verán, que se mueven a los pabellones de Rodeira y del IES María Soliño

El Club Balonmán Cangas ha abierto el plazo de inscripción para sus Escuelas de Verano, que comienzan el día 22 de este mes y se extenderán hasta el próximo 28 de agosto. La principal novedad de esta edición es que la iniciativa se trasladará a los pabellones del IES Rodeira y del IES María Soliño a causa de las obras en O Gatañal, distribuyendo a los participantes en dos grupos. Los nacidos entre 2012 y 2015 realizarán la actividad en el primero de los pabellones, mientras que los nacidos entre 2016 y 2022 acudirán al recinto deportivo del María Soliño.

Por lo demás las Escuelas mantendrán su dinámica habitual, con un programa multideportes (balonmano, fútbol, hockey, deportes de playa...) combinado con excursiones. La jornada será de lunes a viernes de 10.30 a 13 horas, con la posibilidad de adelantar la entrada a las 9.30 a través del Plan Madruga. Se mantiene asimismo el servicio de transporte (45 euros por un mes, 80 por los dos meses).

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Los precios oscilan en función de los días de actividad. Los inscritos por un mes pagarán entre 80 euros (dos días) y 110 euros (cinco días), mientras que por dos meses el coste estará entre los 140 y los 200 euros. Los usuarios del Plan Madruga abonarán entre 35 y 50 euros por un mes y entre 50 y 80 por dos meses. Para anotarse se puede acudir a O Gatañal de lunes a jueves de 10.30 a 13.30 y de martes a jueves de 17 a 20 horas. También se puede reservar plaza en cbmcangasbase@hotmail.com. Para más información se puede llamar al teléfono 633 016 304.