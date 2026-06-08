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Juan Vieito se adjudica la victoria en el Trofeo WingFoil Galicia celebrado en Liméns

El competidor local remontó en la segunda jornada para vencer por delante de Pedro Vecino (RCN Rodeira) y de Miguel Castelao (Kailua-Vigo)

Los ganadores de las pruebas posan con las autoridades en el podio de la prueba.

Los ganadores de las pruebas posan con las autoridades en el podio de la prueba. / FDV

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César Collarte

Cangas

Juan Vieito se adjudicó la victoria en la quinta edición del Trofeo WingFoil Galicia Liméns 2026, que se disputó el fin de semana bajo la organización del Liméns Wind&Sup Club. El regatista local remontó en la segunda jornada de competición para imponerse por delante del juvenil del Real Club Náutico Rodeira Pedro Vecino, que fue segundo, y de Miguel Castelao, del Kailua-Vigo, que fue tercero.

La cita se disputó con buenas condiciones de viento el sábado, día en el que se pudieron celebrar cuatro recorridos tipo slalom y una regata Long Race. Al término de la jornada, Nicolás Blanco (Castrelo de Miño) encabezaba la clasificación, secundado por Juan Vieito y David Maceiras (RCN Rodeira). El domingo se celebraron dos slaloms con viento más flojo y una regata Long Race.

En féminas la ganadora fue la regatista olímpica de 49er Patricia Suárez (RCN Vigo), con Alejandra Suárez (Monte Real Club de Yates de Baiona) segunda y Ana de Narciso (Kailua-Vigo) tercera. En la categoría Youth el podio estuvo compuesto por Pedro Vecino (RCN Rodeira), David Maceiras (RCN Rodeira) e Iván Álvarez (Liméns WS Club). Y en Máster el vencedor fue Fran Robleda (Liméns WS Club), con José G. Costoya (RCN Rodeira) y Joaquín Álvarez (Liméns) completando el podio.

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Además, al finalizar las pruebas se hizo una competición de Freestyle que premiaba las mejores maniobras y saltos, con David Maceiras como ganador por delante de Iván Álvarez y de Dani Robleda (Liméns WS Club).

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