El Automanía Luceros renueva a Adrián Méndez y reforzará su proyecto de Primera Nacional

El Automanía Luceros ha anunciado la renovación de su entrenador, Adrián Méndez, que seguirá al frente de un proyecto que esta temporada se verá notablemente reforzado con entre seis y siete incorporaciones, sin perder un ápice de su apuesta por la cantera y el talento joven. El pontevedrés cumplirá, de este modo, su quinta temporada al frente del equipo (anteriormente había estado con los juveniles) y será parte activa en la idea del Balonmán Cangas de potenciar la estructura de su filial para que continúe siendo un vivero de jugadores y la imagen más visible de una cantera que este año le ha reportado grandes éxitos, con tres equipos disputando el Top 8 del Campeonato de España.

La intención del club es la de dotar de mayor profundidad a la escuadra de Primera Nacional y reorganizar su plantilla en tres niveles. En el primero de ellos estarían los jugadores vinculados al equipo de Asobal, con el que entrenan habitualmente, caso de Iago Iglesias, William o Denís. En el segundo se situarían los elementos más asentados en el Luceros, aunque susceptibles también de trabajar arriba. Y el tercero sería para los jugadores del conjunto juvenil, que alternarían el equipo de su categoría con el de Primera Nacional. De este modo, se contaría con hasta tres hombres por posición y se evitarían situaciones derivadas de una plantilla corta como la de la temporada pasada, cuando las lesiones, las llamadas del primer equipo y los compromisos de los juveniles dejaban a Méndez con los justos.

El otro cambio que se implementará será el de que los jugadores que alternen Asobal y Primera Nacional tendrán una mayor presencia en los entrenamientos del filial, doblando en caso de que fuese necesario. La idea es que el Luceros pueda entrenar al menos tres días a la semana con toda su plantilla. «Había días en que con las bajas de Asobal nosotros apenas teníamos jugadores. Por eso este año queremos tener más gente», afirma Méndez.

«Tirando de los nuestros, pero reforzándonos con jugadores con proyección»

El entrenador del Luceros subraya que «seguiremos tirando de los nuestros, pero reforzándonos con jugadores con proyección de primer equipo». Y es que el cuadro cangués volverá a tener que asumir marchas importantes, como las de Mateo Pallas y Martín Fuentes (ya definitivamente en el Frigoríficos del Morrazo), Javi Fernández (Novás) y Juan Rodríguez (Fundación Agustinos), a quienes se unirán Antón y Jaime por estudios, además de Rahim. También está en duda la presencia de algunos juveniles como Diego o Uxío, también por temas académicos.

«Es cierto que perdemos a cuatro jugadores importantes, pero ese es nuestro objetivo, la formación», afirma Méndez, que sí mantendrá un bloque de la pasada temporada, con los sénior Moro, Denís, Mendu, Iago Iglesias, Magdaleno, Salva, Josemi, Eloy, Giráldez y Xandre. A ellos se unirán los juveniles en dinámica de filial, como ha sido el caso del portero Óscar González, del primera línea Doder, de los pivotes William y Señoráns, o de los extremos Christian y Xurxo.

Pero el Luceros también acudirá al mercado para potenciar ciertas posiciones que se quedan un tanto cojas. Lo hará buscando tanto el perfil de jóvenes con vistas a dar el salto a la Asobal como el de jugadores que puedan aportar cierta experiencia en la categoría. Así, la idea es que puedan llegar dos porteros, un lateral izquierdo, un central, un extremo derecho y un extremo izquierdo. La guinda sería la de un lateral derecho. El club ya bucea en el mercado para ir cerrando operaciones.