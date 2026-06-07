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El pabellón de Romarigo celebra la fiesta de las escuelas de taekwondo de Cangas

El Trofeo Concello de Cangas, organizado por el Sares TKD, reúne a unos 300 deportistas, entre clubes invitados y escolares

Los niños de las escuelas en una fotografía de grupo.

Los niños de las escuelas en una fotografía de grupo. / Santos Álvarez

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César Collarte

Cangas

El Trofeo Concello de Cangas de Taekwondo, auténtica fiesta de final de temporada para los niños de las escuelas del Club Sares, se disputó esta mañana en el pabellón de Romarigo con la participación de unos 300 competidores, entre escolares y deportistas de los clubes invitados.

La cita reunió a numeroso público en el recinto, en un evento que comenzó con el torneo con Budo, As Sport, I have a dream y Bulan, y que siguió con el estreno en competición de los jóvenes valores de la cantera canguesa del taekwondo.

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