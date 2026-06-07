Ivan Panjan, del Frigofíficos del Morrazo, el portero más fiable de la Liga Asobal

Nadie ha parado más esta temporada en la Liga Nexus Asobal que Ivan Panjan. A la permanencia del Frigoríficos del Morrazo en la categoría, eludiendo tanto descenso directo como promoción, el portero croata ha sumado el hecho de ser el guardameta con más intervenciones de toda la competición, un título aparentemente simbólico -no conlleva ningún galardón específico- pero que refleja a la perfección la importancia que el que fuera jugador del Grand Nancy Métropole ha tenido en los esquemas de Quique Domínguez. Panjan ha sabido sobreponerse a unos duros inicios, con la necesidad de adaptarse a marchas forzadas sin pretemporada de por medio a un nuevo equipo, una nueva liga, un nuevo modelo de juego, un nuevo idioma y un nuevo lugar para vivir. La distinción de ser el portero con más paradas no deja de ser un premio a su trabajo y constancia.

El croata detuvo un total de 251 balones en las 30 jornadas del campeonato liguero, con una efectividad del 27,61 por ciento. Bien es cierto que su presencia en pista y los lanzamientos recibidos han sido superiores a los de sus más directos perseguidores en este ranking. Buda, metal del Viveros Herol Nava, completó 248 paradas con un 30,73 por ciento, mientras que el islandés del Fútbol Club Barcelona Víktor Hallgrimsson ocupó el tercer cajón de este metafórico podio con 246 y la efectividad más elevada, un 36,44 por ciento de acierto. El lalinense del Bidasoa Xoán Ledo detuvo 240 balones con un 31,96 por ciento de efectividad y el meta Nico García, del descendido Sanicentro Guadalajara, alcanzó el 25,71 por ciento con 235 disparos detenidos.

El volumen de lanzamientos alcanzó los 909 en el caso de Panjan, cifra bastante similar a los 914 de Nico García. Los otros tres integrantes del top 5 quedan bastante alejados de esos números. Buda recibió 807, Ledo 751 y Hallgrimsson fue el que vio menos disparos rivales de cerca, con un total de 675. Ahí se nota el reparto de responsabilidades con el otro meta del conjunto blaugrana, el danés Emil Nielsen.

Panjan intenta detener un lanzamiento de Toledo en el Cangas-Valladolid de la pasada campaña. / Gonzalo Núñez

Panjan llegó a Cangas como solución de emergencia debido al fichaje de Haris Suljevic por el RK Zagreb de Champions League, escuadra que abonó la cláusula de rescisión del bosnio. Su aterrizaje en O Gatañal se produjo a poco más de una semana del inicio de la Liga y tras haber tenido un accidentado verano marcado por los problemas deportivos del Grand Nancy Métropole, que acabaron con su descenso administrativo de categoría. Panjan se adaptó rápidamente al equipo y al pueblo, pero deportivamente le costó más. Dio pinceladas de su calidad en el importante choque ante el Huesca (12 paradas de 35 lanzamientos) y fue decisivo en la recta final de la primera vuelta, con un gran partido sin premio en Granollers (17/45) y brillando en los triunfos ante el Caserío (12/33) y el Puente Genil (13/37).

En la segunda vuelta ya mostró una línea mucho más uniforme, superando la decena de intervenciones en los encuentros ante Nava, Huesca, Guadalajara, Alicante, Granollers y Puente Genil. Pero además de por sus acciones bajo palos, Panjan ha destacado por su calidad tanto para lanzar el contragolpe como para anotar a puerta vacía. Las estadísticas de Asobal le otorgan tres goles y siete asistencias.

El pasado mes de enero el Cangas hizo efectiva la cláusula de renovación para que el guardameta nacido en Sisak hace 27 años siga la próxima temporada vistiendo de azul.