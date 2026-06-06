Pelle Boesen, director de juego y futuro socio de Javi García en el Cangas

Dirección de juego, orden ofensivo y conexión con el pivote. Todo esto es lo que pretende conseguir el Frigoríficos del Morrazo con el fichaje de Pelle Boesen, un jugador, que, al menos sobre el papel, responde a ese perfil de central puro que parece en vías de extinción en el balonmano moderno. Y es que, con la lógica cautela que procede ante un chico de tan solo 21 años -cumplirá 22 en noviembre- el danés viene a paliar dos de los aspectos claramente situados en el debe del Cangas la temporada recién finalizada: el control del tempo del partido, y el juego en los seis metros, donde apenas se aprovechó un recurso tan notable como el de Javi García.

Las características de Boesen hablan de un central clásico, con una notable capacidad para mover el balón y para hacer jugar a sus compañeros, más allá de que también posee recursos individuales tanto en la penetración como en el lanzamiento en distancias intermedias, características que deberían hacerle encajar bien en los sistemas de Quique Domínguez. El danés es un buen activo en el dos para dos con pivote gracias a su inteligencia y a calidad en el pase, es incisivo en su juego y añade a esto una notable efectividad desde los siete metros. Tras la marcha de D'Antino y a falta de confirmar dos incorporaciones en el extremo derecho, Boesen apunta a ser uno de los elegidos para tirar los penaltis. Su aportación, sin embargo, será medida no tanto por su rendimiento estadístico individual sino por la capacidad de hacer mejores a quienes estén a su lado.

La del Cangas con Boesen es una clara apuesta por un jugador de futuro, con un amplio margen de mejora, pero también por alguien que ya cuenta con cierta experiencia. Dejó su Kolding natal para volar solo en la Liga Noruega, debutó en la EHF, ha sido internacional sub 21 y ahora afronta el reto de la Liga Nexus Asobal. Quizás sea más sencillo cuando el ADN balonmanístico corre por sus venas. Pelle es hijo de Lasse Boesen, exjugador del Portland San Antonio e internacional por Dinamarca, y su madre, Lene Motzkus, también vistió la elástica nacional. Incluso su abuelo Jens jugó a este deporte, como portero del Kolding.

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La comparación más evidente es con Rajmond Toth, por características físicas, por venir de una familia de balonmano, por juventud. Los estilos podrían ser similares, con algo más de gol para el húngaro, con mayor conexión con el pivote para el danés. La pista, siempre ella, será la que dicte sentencia.