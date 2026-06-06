El Frigoríficos cierra su primera fichaje para la próxima temporada, el central danés Pelle Boesen

El Frigoríficos del Morrazo ya tiene su primera incorporación para la temporada 2026-2027. El club acaba de oficializar el fichaje del danés Pelle Motzkus Boesen, central danés de tan solo 21 años de edad, que procede del OIF Arendal de la Liga Rema 1000 de Noruega y que se compromete por las dos próximas campañas. Boesen, de 1,80 metros de estatura, llega para cubrir el espacio que deja en la plantilla la marcha de David Valderhaug, pero con unas características completamente diferentes, más orientadas a reforzar la dirección del equipo y a potenciar su juego colectivo.

El ya nuevo pupilo de Quique Domínguez se formó en el histórico Kolding de su localidad natal, en donde debutó en categoría sénior antes de firmar en el año 2024 por el OIF Arendal noruego, en donde ha estado las dos últimas temporadas. En la última de ellas, en la que su equipo finalizó en la novena plaza, anotó un total de 45 goles y repartió 47 asistencias. Además, ya ha sido internacional con la selección sub 21 de Dinamarca y tiene experiencia en competiciones europeas, ya que disputó dos eliminatorias de la Copa EHF en la campaña 24-25, midiéndose al conjunto italiano del Bianco Monte Drama 1986 y al griego del Diomidis Argous. En esos cuatro partidos marcó 10 goles y dio 13 asistencias.

Boesen responde a la perfección al perfil que buscaba el club en este mercado de fichajes, el de un central puro, un director de juego que destaca por su capacidad para interpretar las acciones ofensivas y por su rapidez en la toma de decisiones. El danés es un jugador veloz, con un buen lanzamiento entre líneas y con recursos para atacar los intervalos entre defensores, pero que destaca también por su buena conexión con el pivote, un argumento que ha sido esencial en su llegada, toda vez que uno de los objetivos del Cangas para la próxima temporada es el de explotar mucho más el juego en los seis metros con Javi García.

El director deportivo del Frigoríficos del Morrazo, Óscar Fernández, asegura que Boesen «es el jugador que consideramos necesario para completar nuestra primera línea. Es un central puro, con capacidad para leer el juego y con una conexión muy buena con el pivote». Añade asimismo que a pesar de la estatura del danés «es un jugador muy rápido, con un potente lanzamiento entre líneas, algo que podrá explotar al máximo gracias a nuestro estilo de juego».

El jugador, en sus primeras declaraciones al club, señaló que «seguí el final de la Liga del Cangas y tengo muchas ganas de vivir esa atmósfera». Boesen es hijo de un histórico de la selección danesa, Lasse Boesen, internacional en 159 ocasiones y con un curriculum que incluye el oro europeo de 2008 y una plata y un bronce en el Mundial en los años 2011 y 2007, respectivamente. El padre del nuevo jugador del Cangas militó en el desaparecido Portland San Antonio entre 2002 y 2006, ganando el título de Liga en 2005.

Con la llegada de Boesen Quique Domínguez ya tiene a 14 jugadores en plantilla de cara a la próxima campaña, que son los porteros Ivan Panjan y Mateo Pallas; los centrales Boesen y Manu Pérez; los laterales Pereiro, Ludman, Santi, Rivero y Gayo; los pivotes Javi García, Quintas y Pablo Castro; y los extremos Martín Fuentes y Arnau Fernández.