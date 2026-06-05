La SD Tirán se aferra a la continuidad para buscar el playoff de ascenso a la ACT

«Mismo equipo, misma remada, misma dinámica. Esa es nuestra ventaja, la continuidad». Así de contundente se muestra David Costa Santomé, director deportivo y entrenador de la Sociedad Deportiva Tirán, a la hora de analizar a su plantilla de cara a la temporada que comienza. El preparador moañés ha logrado mantener el bloque de remeros del año pasado con un objetivo claro, acabar entre los dos primeros de la Liga Gallega de Traineras y clasificarse para disputar el playoff de ascenso a la Liga Eusko Label. Una vez allí, todo es posible.

«La idea tiene que ser la de mejorar lo del año pasado. Fuimos cuartos en el Campeonato Gallego, segundos en la Liga y disputamos el playoff de ascenso. Quedamos últimos, pero después de haber disputado dos muy buenas regatas», afirma. Ahora, pues, «hay que igualarlo al menos, estar en el podio autonómico y competir en una Liga que va a ser más dura, más disputada que la de la pasada temporada», vaticina.

Para conseguirlo Costa cuenta con un equipo de 23 deportistas, de los que deberá descartar a uno de ellos. El grueso, un total de 14, ya estaban en la plantilla de O Con en la temporada anterior, lo que garantiza un cierto conocimiento mutuo. Son los patrones Isidro y Juan Díaz, y los remeros Adrián Meira, Álex Lestón, Juan Antonio Martínez, Pablo Prol, Martín Novais, Tomás Piñeiro, Marcos Molanes, Rubén, Celso González, Adrián Rocha, José Manuel Boubeta y Alberto Lago. Entre las bajas hay dos especialmente sensibles, las de los veteranos Nando Rúa (que remará con los veteranos de Virxe da Guía) y Rubén «Lalo», además de las de Hugo Bóveda (Chapela), Alejandro Campos (Samertolaméu), Juan Antonio Davila y André Chapela.

En el capítulo de altas hay hasta nueve nombres, comenzando por José Manuel Freire, «Pese» (Club de Mar Bueu), y siguiendo por Borja (Narón), Pablo Moldes (Castropol), Adrián Iglesias (Mecos), Iago (subido de juveniles), Fran y Yoel (que no remaron la pasada temporada), David Verdeal (que entrenó en el club en la campaña 2025 pero sin remar) y Lucas, que aún es juvenil de segundo año. El balance global es bastante equilibrado, en opinión del entrenador de los de O Morrazo. «Es un equipo similar al de la temporada pasada, pero somos un pelín mejores porque es el segundo año», dice. En cuanto al rendimiento que se le ha visto al equipo en pretemporada Costa afirma algo similar. «Es un bote parecido, muy parejo en cuanto a remada y sensaciones, pero quizás lo veo un poco más fuerte, con más vatios», reflexiona.

Remeros de categorías inferiores posan con las palas personalizadas patrocinadas por el sector mejillonero. / FDV

La diferencia, en su opinión, no va a estar tanto en las fuerzas propias como en el análisis global de la Liga, que apunta a una mayor igualdad que la que se vio hace un año, con Chapela dominando a placer, cediendo tan solo una bandera a los de O Con. En esta campaña, la predicción de David Costa es que «haya banderas para tres o cuatro equipos». Los nombres están en boca de todos. El binomio moañés formado por Meira y Tirán tendrá enfrente a otros dos favoritos, siempre según la opinión del entrenador moañés. Son el recién descendido Cabo da Cruz y Mecos.

«Yo no veo ahora mismo un gallito claro. Cabo debería ser el rival más fuerte, no solo por haber bajado de la ACT, sino por infraestructura y presupuesto. Es el segundo equipo más potente de Galicia después de Chapela», dice. De hecho, los de Boiro se llevaron el Campeonato Autonómico de Larga Distancia a finales del pasado mes de marzo, pero Costa matiza que «esa era otra época del año». Mañana, en el Gallego, comenzarán a desvelarse las cartas de cada uno.

Implicación del sector mejillonero

En paralelo al trabajo deportivo, la directiva de la SD Tirán continúa trabajando para ajustar el presupuesto, con una novedad este año. Más allá de mantener el patrocinio de Pereira, una de las empresas más fieles en el mundo del remo, el club de O Con ha logrado la implicación de uno de los sectores punteros del municipio, el mejillonero. Así, la palamenta del equipo moañés llevará el nombre de los diferentes barcos bateeiros.

Mientras, el equipo femenino partirá con la idea de competir y seguir afianzándose en la Liga Gallega. Lo hará, eso sí, con la novedad de Santi Lago en la dirección deportiva en sustitución de David Serodio, y con una plantilla más amplia que en los últimos años, con 22 remeras. Son las patronas Irene del Río y Lucía Pájaro (Perillo), además de Almudena Otero, Antía Paz, Antía Piñeiro, Atenea Fontenla, Carla Santos (Cesantes), Carmen Miranda (Bueu), Claudia y Tania Dorado (Robaleira), Cristina de la Fuente, Elena Martínez, Estefanía Castro, Estela Pastoriza, Laura Lago, Laura Pardo, Loaira Piñeiro, Lorena Serodio, Noa Figueiredo y Uxía Barciela (Chapela), Romina Santomé y Sara Martínez.