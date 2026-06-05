Fútbol
Javi Tenorio deja el Cruceiro y es el nuevo entrenador del CD Bueu
El técnico cangués reemplaza en el cargo a Óscar Nogueira, «Oki», que salvó al equipo del descenso
Javi Tenorio es el nuevo entrenador del Club Deportivo Bueu. El técnico cangués, de 43 años de edad, abandona el Cruceiro después de haberlo dirigido en las tres últimas temporadas y asumirá las riendas del conjunto buenense, que milita en la Segunda Autonómica. Tenorio reemplaza en el cargo a Óscar Nogueira, «Oki», quien a su vez había fichado por el club presidido por Geno del Río para intentar salvarlo del descenso, un objetivo que finalmente cumplió. El Bueu acabó la campaña en la décima posición con 36 puntos en su casillero.
Tenorio reconoció que la posibilidad de llegar al Bueu siempre le había hecho especial ilusión. «Es un equipo al que quería ir, pero en anteriores ocasiones no era el momento», señala. El desgaste y la decepción de no haber logrado el ascenso con el Cruceiro (los de O Hío disputaron tres fases en tres años) tienen mucho que ver con su decisión. «Hay un desgaste mental y anímico muy fuertes», admite.
En Bueu su idea es la de «hacer un equipo lo más competitivo posible, y viendo que es el centenario del club, completar una temporada decente acorde a su historia».
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