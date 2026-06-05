El Frigoríficos rescinde el contrato de David Valderhaug y abre la puerta a un refuerzo en primera línea

David Valderhaug no continuará la próxima temporada en las filas del Frigoríficos del Morrazo. El club ha anunciado la rescisión amistosa del año de contrato que le restaba al lateral noruego, que se une, de este modo, a las bajas ya conocidas de Nicolo D'Antino (Logroño), Jaime Gallardo y del canterano Javi Fernández (Novás). La operación, previsible habida cuenta del discreto papel del que fuera jugador del Haslum HK dentro de los esquemas de Quique Domínguez, permite al Cangas disponer de un mayor margen de maniobra dentro del mercado de fichajes. La salida de Valderhaug supone, en la práctica, abrir las puertas de par en par a la llegada de un refuerzo para la primera línea que se una a los dos ya esperados para el extremo derecho, donde hay que cubrir el espacio dejado por los mencionados D'Antino y Gallardo.

No ha habido problemas para alcanzar un acuerdo que rompa la vinculación entre club y jugador. De hecho fue el propio Valderhaug el que manifestó su deseo de abandonar la disciplina del Frigoríficos del Morrazo, sin que se pusiera dificultad alguna por parte de la entidad que preside Alberto González. La decisión estaba cantada. De hecho, ya antes de navidades el noruego había expresado su deseo de marcharse ante su escaso protagonismo.

Valderhaug fue una de las últimas incorporaciones del Cangas para la recién finalizada temporada. El joven lateral de tan solo 22 años de edad llegaba avalado por un enorme potencial ofensivo, tal y como hacían presuponer los 117 goles anotados el año anterior en la Liga REMA 1000 de su país natal. Su capacidad de lanzamiento, sus recursos para fintar tanto al lado fuerte como al débil, y su asunción de responsabilidades en el juego de ataque lo convertían en un valor por el que apostar, por más que defensivamente mostrase carencias. Sin embargo, nunca acabó de integrarse plenamente en los esquemas de juego de Quique Domínguez.

Valderhaug es defendido por N'Guessan en el Cangas-Barcelona. / Santos Álvarez

Los comienzos no resultaron sencillos para un jugador que nunca había salido de Noruega, con un carácter más introvertido y al que le costó integrarse en Cangas. Las diferencias entre el balonmano de su país y el de la Liga Asobal tampoco ayudaron en exceso. Así, únicamente dejó entrever muestras de su calidad a cuentagotas, cerrando incluso la primera vuelta con una importante lesión de tobillo que se produjo en el duelo de Artaleku ante el Bidasoa.

El inicio de la segunda vuelta fue esperanzador, con un gran primer tiempo ante el Ademar León (y un segundo en el que desapareció, como el resto del equipo) y una buena actuación frente al Nava. Fueron 12 goles en esos dos duelos, pero que no tuvieron continuidad. Sus últimos meses fueron aún más decepcionantes, con una presencia en pista ya residual. Acabó la temporada con un total de 41 dianas, muy lejos de las expectativas creadas por su incorporación en verano.

La marcha de Valderhaug deja un espacio libre en la plantilla que el Cangas quiere cubrir con un jugador de características diferentes a las del noruego. La idea no es apostar por un lateral lanzador, sino por un director de juego puro, un perfil del que el equipo cangués careció la pasada temporada, pues ni Manu Pérez ni Samu Pereiro -los dos hombres que ocuparon más habitualmente la posición de central- encajan en esa tipología. El club quiere mejorar en la creatividad ofensiva y, sobre todo, en una conexión con el pivote que apenas explotó durante la pasada liga.