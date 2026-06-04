Tirán acoge el Campeonato Gallego de Traineras, con la presencia de cerca de 40 embarcaciones

Moaña acogerá este fin de semana el Campeonato Gallego de Traineras, que reunirá a cerca de 40 embarcaciones llegadas desde los diferentes puntos de la geografía autonómica. La cita tendrá lugar el sábado 6 y el domingo 7 bajo la organización de la Sociedad Deportiva Tirán en colaboración con la Federación Gallega de Remo, y fue presentada este mediodía en un acto celebrado en el Concello de Moaña.

La jornada del sábado comenzará a las 17 horas con la disputa de las regatas clasificatorias en las cinco categorías a concurso, que son las de absoluto masculino y femenino, y las de veteranos masculino, femenino y mixto. La primera de ellas se desarrollará sobre una distancia de 5.556 metros distribuidos en cuatro largos, mientras que en las cuatro restantes las pruebas serán a dos largos, con 2.778 metros de recorrido.

La clasificatoria se disputará en la modalidad de contrarreloj, con salidas de las traineras de dos en dos con un minuto de diferencia entre cada dúo. Los cuatro mejores barcos de cada una de las categorías (excepto en la mixta) pasarán a las finales del domingo, que tendrán lugar a partir de las 11 horas. Estas regatas serán en línea, con tandas de cuatro no lanzadas. Las dos primeras tripulaciones de cara categoría obtendrán su pase para el Campeonato de España, que se disputará en Meira los días 13 y 14.

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El campo de regatas será el habitual de O Con, después de que el pasado fin de semana el Memorial Ruly se disputase en una zona alternativa debido a las obras en A Mosqueira.