Dani Malvido deja de ser el preparador físico del Frigoríficos del Morrazo

La alegría por la permanencia tras el partido ante el Ángel Ximénez Puente Genil se mezcló con la tristeza de las despedidas de aquellos que la próxima temporada no formarán parte del Frigoríficos del Morrazo. A las bajas ya anunciadas de los jugadores Nicolo D'Antino, Jaime Gallardo y del canterano Javi Fernández -que seguirá su carrera deportiva en el Novás- se unió una menos esperada, la del preparador físico del cuadro cangués, Dani Malvido. El cangués deja el club por motivos de índole laboral y personal.

«Quería hacer un cambio. Necesito tener más tiempo para implicarme en otros proyectos personales. Son cuestiones laborales y de una apuesta personal que quiero hacer», explica Malvido, que cumplía su sexta temporada en Cangas, en donde ha alternado tanto la preparación física del equipo de Liga Nexus Asobal como la dirección técnica de varios conjuntos de categoría femenina. En esta última campaña fueron las juveniles, pero en años anteriores también lo hizo con las sénior.

«Es una salida meditada. Ya no iba a coger un equipo de chicas porque me quitaba mucho tiempo, y así se lo anuncié al club hace un mes», manifiesta. La decisión de dejar también el primer equipo fue posterior. «Lo comuniqué el jueves pasado», dice. El encaje con ese proyecto personal era complicado, por no decir imposible. «Quiero probar al menos un año a ver cómo salen las cosas», afirma.

Seis temporadas en dos etapas

En total han sido seis años en el club distribuidos en dos etapas. Fichó en la temporada 2018-2019, con Magí Serra en el banquillo y estuvo las tres siguientes con Nacho Moyano. Después se tomó un descanso y regresó para dirigir la preparación física en estas dos últimas campañas, una con Moyano y la otra ya con Quique Domínguez. «He estado muy a gusto con Nacho y con Quique también he trabajado muy bien», señala. Su salida no está exenta de un fuerte componente emocional. «Claro que me da pena, porque el Cangas es mi casa, pero esto no es un adiós, sino un hasta luego. La vida nunca sabes lo que te depara», sentencia.

Más allá de su vinculación con el primer equipo, Malvido ha tenido una fuerte implicación con la sección femenina del club. Dirigió al equipo infantil que fue bronce en el Campeonato de España y logró una cuarta plaza con el juvenil, además de clasificar al sénior en dos ocasiones para disputar la fase de ascenso.

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La marcha de Dani Malvido supone la segunda baja dentro del cuerpo técnico de Quique Domínguez, después de la del entrenador ayudante Felipe Verde. El pontevedrés se queda ahora con únicamente Juan del Arco dentro del staff. El club ya se está moviendo para reemplazar a Malvido, y la opción de Arón Díaz Ledo es una de las que está encima de la mesa. El lalinense pasó a un segundo plano a finales del mes de febrero y ha colgado las zapatillas para centrarse en su vida profesional, aunque sigue vinculado al club a través de la empresa en la que trabaja. De hecho, fue junto al propio Dani Malvido una de las personas que estuvo colaborando en la recuperación de Santi López tras su lesión de hombro.