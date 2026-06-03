Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctimas del calorSupermercados VigoMG GaliciaInditexPAU en GaliciaNiños solos en veranoMundial en Vigo
instagramlinkedin

Liga Gallaecia Keniata de Moaña

El Restaurante As de Guía golea al Decoraciones Fernández y se proclama campeón

El Inmobiliaria Grupró vence al Semilla Negra/Tiembla Maruxa y certifica su ascenso a Primera División

Equipo del Restaurante As de Guía, campeón de la Liga Keniata de Moaña.

Equipo del Restaurante As de Guía, campeón de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

César Collarte

Moaña

El Restaurante As de Guía ha revalidado el título de la Primera División de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña a falta de dos jornadas para la conclusión del torneo después de haberse impuesto de forma contundente al Decoraciones Fernández. El ya campeón venció por 11-4 al último clasificado del grupo y aventaja en siete puntos al segundo clasificado cuando solamente restan seis en juego.

El Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña mantiene la segunda plaza tras ganar al Crispametal por 4-3, conservando un punto de ventaja sobre un AP Training que también saldó con éxito su compromiso ante el A Centoleira, al imponerse por 6-0. El otro equipo de la zona alta de la tabla, el Persianas Morrazo, aplazó su encuentro ante el RB Academy, mientras que el Getelec Soluzión Enerxética derrotó al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos por un ajustado 8-7.

Resultados de la última jornada y clasificación de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña.

Resultados de la última jornada y clasificación de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña. / FDV

Tras esta jornada, las plazas de descenso siguen ocupadas por A Centoleira y por un Decoraciones Fernández que jugará en Segunda la próxima temporada.

Noticias relacionadas

En la categoría de plata el Inmobiliaria Grupró ya es equipo de Primera. El líder venció a un rival directo como el Semilla Negra/Tiembla Maruxa (6-3) y logra el título, aprovechando también la derrota del Lirón Store Bueu, que cayó por 2-5 ante el Electricidad Bermúdez. El propio Lirón Store, el Semilla Negra y el Piscicasa –que esta semana ganó al A Chalana de Kuman por 12-0– se jugarán la otra plaza de ascenso. Además, vencieron Fermonavi/Nexohaüs, Bar Anxo y Kanillas Athlétic.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
  2. El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
  3. Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
  4. El Concello de San Xoán de Río, en Ourense, primer municipio gallego que se adhiere a una cooperativa de gestión energética
  5. Otro hito del Vigo Vertical empieza a asomar en el centro de la ciudad: «Tendremos una sola estación de tren»
  6. El dueño de la presunta nueva aerolínea con base en Galicia fundó otra similar y sin actividad en Mallorca en 2022
  7. Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo
  8. Grupo SAIC o la autarquía total: quién gobierna y cómo trabaja este «holding» (que aterrizará en Galicia) controlado por Pekín

El Restaurante As de Guía golea al Decoraciones Fernández y se proclama campeón

El Restaurante As de Guía golea al Decoraciones Fernández y se proclama campeón

El conselleiro de Cultura defiende a la nueva directora del CGAC y atribuye las críticas a que es "una mujer independiente no nacionalista"

El conselleiro de Cultura defiende a la nueva directora del CGAC y atribuye las críticas a que es "una mujer independiente no nacionalista"

Ranas venenosas, peces arquero, pirañas y anguilas de fuego junto al ajolote mexicano

Ranas venenosas, peces arquero, pirañas y anguilas de fuego junto al ajolote mexicano

La crisis después de Barreras: Ritz-Carlton Yacht se entrega a un rescate y aplaza el pago de la deuda tras perder más de 230 millones

La crisis después de Barreras: Ritz-Carlton Yacht se entrega a un rescate y aplaza el pago de la deuda tras perder más de 230 millones

Galicia quiere pasar de usar IA sanitaria a crearla: nace una unidad mixta con casi dos millones de financiación

Galicia quiere pasar de usar IA sanitaria a crearla: nace una unidad mixta con casi dos millones de financiación
Tracking Pixel Contents