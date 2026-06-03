Liga Gallaecia Keniata de Moaña
El Restaurante As de Guía golea al Decoraciones Fernández y se proclama campeón
El Inmobiliaria Grupró vence al Semilla Negra/Tiembla Maruxa y certifica su ascenso a Primera División
El Restaurante As de Guía ha revalidado el título de la Primera División de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña a falta de dos jornadas para la conclusión del torneo después de haberse impuesto de forma contundente al Decoraciones Fernández. El ya campeón venció por 11-4 al último clasificado del grupo y aventaja en siete puntos al segundo clasificado cuando solamente restan seis en juego.
El Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña mantiene la segunda plaza tras ganar al Crispametal por 4-3, conservando un punto de ventaja sobre un AP Training que también saldó con éxito su compromiso ante el A Centoleira, al imponerse por 6-0. El otro equipo de la zona alta de la tabla, el Persianas Morrazo, aplazó su encuentro ante el RB Academy, mientras que el Getelec Soluzión Enerxética derrotó al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos por un ajustado 8-7.
Tras esta jornada, las plazas de descenso siguen ocupadas por A Centoleira y por un Decoraciones Fernández que jugará en Segunda la próxima temporada.
En la categoría de plata el Inmobiliaria Grupró ya es equipo de Primera. El líder venció a un rival directo como el Semilla Negra/Tiembla Maruxa (6-3) y logra el título, aprovechando también la derrota del Lirón Store Bueu, que cayó por 2-5 ante el Electricidad Bermúdez. El propio Lirón Store, el Semilla Negra y el Piscicasa –que esta semana ganó al A Chalana de Kuman por 12-0– se jugarán la otra plaza de ascenso. Además, vencieron Fermonavi/Nexohaüs, Bar Anxo y Kanillas Athlétic.
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