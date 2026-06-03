Alba Campos, primera internacional del ADFS Bueu con la selección española

Apenas tiene 13 años pero ya ha escrito su nombre en la historia de la Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu. Alba Campos se ha convertido en la primera jugadora de la entidad buenense que vestirá la camiseta de la selección española en una competición oficial. La joven deportista de categoría infantil ha sido convocada por el combinado nacional para participar en un torneo amistoso de preparación que tendrá lugar los próximos 17 y 18 en Lisboa. En esa cita, la selección femenina sub 15 de España se medirá en dos encuentros a sus homólogas de Portugal, y lo hará con Albita, como es conocida, en sus filas.

La llamada del seleccionador español, Daniel Cortés, no hace sino confirmar las excelentes cualidades de la jugadora buenense, que pudo comprobar de primera mano en una reciente concentración que se celebró del 24 al 27 de mayo pasados en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Alba Campos fue una de las 20 chicas preseleccionadas en una cita que debía servir para evaluar de forma directa a todas ellas, de cara a la configuración de la España sub 15 para próximos torneos. En esa concentración coincidió con otra jugadora buenense, Daniela Rodríguez, que pasó por el ADFS Bueu, por la Escola Futsal Morrazo y por el Marín Futsal antes de integrarse en las filas del Ourense. Rodríguez participó, pero en la categoría sub 17.

Alba Campos posa con la camiseta de España en la concentración del pasado mes de mayo en Las Rozas. / FDV

«Para el club es una alegría y para ella un reconocimiento, por su trabajo y por el nivel que tiene», señalan desde la entidad buenense. Y es que es la primera ocasión en la que un jugador de cualquiera de sus categorías se enfunda la elástica nacional, algo que es todo un hito para un club humilde pero con 42 años de historia a sus espaldas. Campos se inició en el fútbol sala a los cinco años, integrándose desde entonces en equipos masculinos. En esta última temporada jugó con el equipo infantil del ADFS Bueu, en donde es una de las jugadoras más destacadas de la plantilla. «El hecho de jugar siempre con niños le ha permitido ir subiendo su nivel», apuntan desde el club. El ADFS Bueu cuenta con un total de 14 equipos, pero tan solo uno de ellos es íntegramente femenino, el sénior. El resto son o bien masculinos o mixtos, con los biberones, prebenjamines, benjamines (2), alevines (3), infantiles (2), cadetes (2), juveniles y sénior masculino.

Además, ha participado con la selección de Pontevedra de fútbol sala, con la que se proclamó campeona gallega, algo que le permitió asimismo ser convocada por la selección de Galicia para participar en el Campeonato de España de categoría Sub 14. La convocatoria para jugar con la selección española es el broche de oro a una temporada para enmarcar.

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La lista completa de la selección española Sub 15 está formada por las porteras Monasterio (Móstoles) y Addaia Sánchez (Llevant Manacor); las cierres Paola Serna (Toledo), Daniella Vilet (Olesa) y María López (Madroñera); las alas Uxía Pascual (Ourense Ontime), Lucía Estévez (Montevive), Alba Hernández (Toledo), Alba Beltrán (Almacelles), Alma Cerezuela (Martos) y Alba Campos (ADFS Bueu); y las pívots Paula Sevilla (Alcantarilla), Adair Legaspi (Lago Sport) y Joana Requena (Almacelles).