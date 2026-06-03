Abierta la inscripción para el Torneo de Banda do Río de fútbol sala

El Torneo de Banda do Río afina ya su próxima edición, que se desarrollará desde el día 29 de este mes hasta el 25 de junio. Y lo hará con éxito de participación, ya que la organización ha cubierto en poco más de 24 horas 29 de las 36 plazas disponibles, distribuidas en tres categorías.

Así, la categoría promesa B (nacidos en 2011 y 2012) cuenta ya con los 9 equipos previstos, la promesa A (2009 y 2010) 7 de 9 y la sénior con 13 de 18. Los equipos deben abonar 110 euros los sénior y 60 los promesa, además de 5 euros por jugador.