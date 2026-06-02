Xabi Gallego (Luceros) y Pablo Arce (Bueu Atlético), convocados por los Hispanos Promesas

La cantera continúa dando alegrías al balonmano morracense. Una vez finalizada la participación en la Final a Ocho del Campeonato de España de Luceros (infantil, cadete y juvenil masculino) y de Bueu Atlético (cadete masculino), los Hispanos Promesas han vuelto a poner sus ojos en los dos jugadores de mayor futuro de estos equipos. El seleccionador nacional de la categoría, Carlos Colomer, ha incluido al cangués Xabi Gallego y al buenense Pablo Arce entre los 17 convocados para la concentración que tendrá lugar a partir del sábado 13 en Girona, y que incluirá cuatro partidos amistosos ante Francia y Eslovaquia. El 18 el combinado español se desplazará a Francia para continuar con la segunda parte de esta concentración.

Xabi Gallego vestirá la camiseta de los Hispanos después de haber sido uno de los máximos realizadores del Top 8 Cadete, con 54 goles en cuatro encuentros, y de haber lucido tan solo una semana antes con el Buenas Migas de categoría juvenil. A sus 15 años pasa por ser uno de los talentos más brutales que haya dado Cangas en las últimas décadas, con permiso de Rodrigo Corrales. Su capacidad para el uno contra uno, sus múltiples recursos, su aportación defensiva, su liderazgo, su inteligencia y su madurez competitiva lo convierten en una de las más claras apuestas de futuro dentro del balonmano gallego. Esta temporada ha llegado incluso a participar en entrenamientos con el equipo de Liga Asobal y la próxima estará metido ya en la dinámica del Automanía Luceros de Primera Nacional. «La clave de que sea un jugador determinante es su capacidad de adaptación, a las diferentes categorías, a diferentes defensas», señala su entrenador en los cadetes, Iago Iglesias, que también destaca «su imprevisibilidad. Sale a los dos lados, tiene lanzamiento de media distancia, buena toma de decisiones...».

Pablo Arce, jugador del Bueu Atlético. / FDV

Pablo Arce, por su parte, es la gran esperanza de la cantera buenense, siguiendo los pasos de jugadores que han llegado a la élite nacional como Moisés Simes, David García y, sobre todo, David Iglesias. Zurdo, de 1,93 metros de estatura, cuenta con un enorme potencial, tal y como reconoce Luis Montes, técnico del Bueu Atlético, que lo tendrá a sus órdenes la próxima temporada en el equipo de Primera Nacional. «Tiene todas las condiciones para jugar a alto nivel, condiciones de Asobal», dice. Su progresión ha sido notable a lo largo de esta temporada, sobre todo en el plano físico. «Ha complementado el trabajo que le damos con su familia y un preparador personal y ha dado un gran paso adelante», afirma. Más allá de su potencial físico, Montes destaca que «le gusta defender. Ha trabajado la fuerza y ahora le toca ganar en velocidad de ejecución y movimientos. Es un diamante en bruto».

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Además de los morracenses, los Hispanos Promesas han llamado a seis jugadores del Barcelona, cuatro del Dominicos, y uno de Leganés, Noáin, Mislata, Huesca y Bidasoa.