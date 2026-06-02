Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rueda contra IllaFeijoo rechaza ir a WaterlooAbuso Urgencias GaliciaPAU en GaliciaSAICUber en VigoFARO lanza Vive Vigo
instagramlinkedin

Taekwondo

El Sares reunirá a más de 300 deportistas en el Trofeo Vila de Cangas

La cita, este domingo por la mañana, da la alternativa a los niños de las escuelas

Una edicion anterior del Trofeo Vila de Cangas de Taekwondo.

Una edicion anterior del Trofeo Vila de Cangas de Taekwondo. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

César Collarte

Cangas

El Club Sares TKD reunirá a más de 300 deportistas en la decimonovena edición del Trofeo Vila de Cangas de Taekwondo, que se disputará el domingo a partir de las 10 de la mañana en el pabellón de Romarigo, en lo que viene a ser ya un clásico de este deporte en el municipio cangués.

La cita comenzará con la fase más competitiva, en la que estarán representados, además del club organizador del evento, varios clubes invitados de la provincia, como As Sport, Budo, I have a dream y Bulan.

Noticias relacionadas

A continuación y desde las 12 horas, será el turno de los colegios de Cangas, en una categoría especial en la que se le dará la alternativa a los escolares que han participado a lo largo de este año en la actividad extraescolar de taekwondo. Este torneo nació para ofrecer a los niños de las escuelas su primera experiencia en la competición en la modalidad de técnica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gardacostas rescata el cuerpo de una persona ahogada en Baredo (Baiona)
  2. Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
  3. El Concello de San Xoán de Río, en Ourense, primer municipio gallego que se adhiere a una cooperativa de gestión energética
  4. Reabre al tráfico el túnel de Beiramar en Vigo después de una hora cerrado por riesgo de inundación
  5. Un pescador muere en Udra y encuentran en Baiona el cuerpo del bañista desaparecido en Barra
  6. El Celta confirma el primer fichaje del verano: Aleix Febas ya es celeste
  7. El DIFAS espolea las facturaciones de los negocios y potencia la marca Vigo
  8. Música y memoria por los 100 años del palco

Los observadores de la UE destacan la transparencia de la elección en Colombia mientras Petro insiste en denunciar un presunto fraude

Los observadores de la UE destacan la transparencia de la elección en Colombia mientras Petro insiste en denunciar un presunto fraude

El Sares reunirá a más de 300 deportistas en el Trofeo Vila de Cangas

El Sares reunirá a más de 300 deportistas en el Trofeo Vila de Cangas

Abalo: «Actuaremos sin precipitación y haciendo un buen equipo»

Abalo: «Actuaremos sin precipitación y haciendo un buen equipo»

Sanxenxo y Portonovo buscan el equilibrio entre turismo y derecho al descanso con nuevas medidas acústicas

Sanxenxo y Portonovo buscan el equilibrio entre turismo y derecho al descanso con nuevas medidas acústicas

Desestiman la demanda al entender que los ingresos de la mujer superaban el importe del salario mínimo interprofesional

Desestiman la demanda al entender que los ingresos de la mujer superaban el importe del salario mínimo interprofesional

La Xunta invierte 335.000 euros en la seguridad viaria en carreteras de Cangas

La Xunta invierte 335.000 euros en la seguridad viaria en carreteras de Cangas

Suara Cooperativa incrementó un 22% el número de servicios gestionados el pasado año

Suara Cooperativa incrementó un 22% el número de servicios gestionados el pasado año

Xabi Gallego (Luceros) y Pablo Arce (Bueu Atlético), convocados por los Hispanos Promesas

Xabi Gallego (Luceros) y Pablo Arce (Bueu Atlético), convocados por los Hispanos Promesas
Tracking Pixel Contents