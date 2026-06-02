Taekwondo
El Sares reunirá a más de 300 deportistas en el Trofeo Vila de Cangas
La cita, este domingo por la mañana, da la alternativa a los niños de las escuelas
El Club Sares TKD reunirá a más de 300 deportistas en la decimonovena edición del Trofeo Vila de Cangas de Taekwondo, que se disputará el domingo a partir de las 10 de la mañana en el pabellón de Romarigo, en lo que viene a ser ya un clásico de este deporte en el municipio cangués.
La cita comenzará con la fase más competitiva, en la que estarán representados, además del club organizador del evento, varios clubes invitados de la provincia, como As Sport, Budo, I have a dream y Bulan.
A continuación y desde las 12 horas, será el turno de los colegios de Cangas, en una categoría especial en la que se le dará la alternativa a los escolares que han participado a lo largo de este año en la actividad extraescolar de taekwondo. Este torneo nació para ofrecer a los niños de las escuelas su primera experiencia en la competición en la modalidad de técnica.
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