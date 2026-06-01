Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo: cuando lo heroico se convierte en cotidiano

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro ha hecho una temporada más los deberes. El triunfo del domingo ante el Puente Genil certifica la permanencia del conjunto cangués en la Liga Asobal. La próxima campaña 2026/27 será la número 27 del club cangués en la élite del balonmano español y la decimoquinta de manera consecutiva. Casi nada. Un hito del que muy pocos equipos pueden presumir y que no siempre se valora en su justa medida.

«La valoración solo puede ser muy positiva, yo le pondría una nota muy alta. Hay que tener en cuenta de donde veníamos, con muchos jugadores nuevos y un cambio en el banquillo», destaca el director deportivo del Cangas, Óscar Fernández. Una renovación tan profunda siempre requiere un periodo para acoplarse, generar automatismos y trabajar nuevos sistemas. Un proceso en el que la plantilla del Frigoríficos tuvo que sobreponerse a todo tipo de escollos.

El primero antes incluso de arrancar la liga. A apenas tres semanas del inicio de la competición perdía a uno de sus fichajes más importantes, el portero Haris Suljevic, que se fue sin llegar a debutar en partido oficial con la camiseta del Frigoríficos. El RK Zagreb pagó su cláusula de rescisión a finales de agosto y obligó a la directiva a buscar un reemplazo de garantías. Por suerte al club se le abrió con relativa rapidez la oportunidad de fichar a Ivan Panjan. Después de su apresurado debut y tras el lógico periodo de adaptación el croata ha demostrado ser una apuesta segura. Durante muchas semanas estuvo al frente de la clasificación de los guardametas con más paradas y finalmente fue el cuarto con más intervenciones exitosas, con 239, las mismas que Xoán Ledo (Logroño) y a solo cuatro de Hallgrimson (F.C. Barcelona) y a nueve de Mateus Martins (Nava).

La factura de las lesiones

Las lesiones también pasaron su factura. La primera victoria de la era Quique Domínguez llegó en la tercera jornada, 32-27 ante el Bada Huesca. Un triunfo con un peaje muy caro: en una acción fortuita otro de los flamantes fichajes, el pivote Javi García, se lesionaba en el hombro. Tuvo que ser operado y no pudo volver a las pistas hasta la jornada 17, a mediados de febrero ante Nava.

Curiosamente el partido de vuelta ante Huesca volvió a dejar un lesionado. Ese encuentro se decidió con un gol sobre la bocina de Samu Pereiro, que en una acción previa se hizo daño en la rodilla. El diagnóstico fue un esguince del ligamento lateral y más de un mes fuera de las pistas.

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro gana 32-30 al Puente Genil y amarra la permanencia en Asobal / Gonzalo Núñez

Y para culminar los infortunios el particular MVP del Cangas, Santi López, sufrió un esguince en el hombro en el partido ante Granollers y se suponía que se perdía los últimos y decisivos encuentros ante Bidasoa, Ciudad Real y Puente Genil. Pero el bravo jugador madrileño se recuperó a tiempo y fue la sorpresa de la última jornada ante el Puente Genil, aportando en defensa.

«Nos hemos reinventado, hemos trabajado y estuvimos muy unidos. Una de las fortalezas de este equipo es, sin duda, su unión y cohesión», destacaba Quique Domínguez tras el decisivo partido de este domingo. La temporada tampoco ha sido fácil para el pontevedrés, que se estrenaba en el banquillo de O Gatañal, y se mostraba agradecido por la confianza y el trabajo de todo el club y cuerpo técnico.

Un mérito añadido: sin refuerzos en el mercado y apostando por la cantera

Esta nueva permanencia tiene un mérito añadido. El Cangas no solo se sobrepuso a todas esas adversidades, sino que confió en su plantilla y en la cantera. Fue el único de todos los equipos implicados en la lucha por la salvación que no acudió al mercado a reforzarse. El ejemplo más evidente es Martín Fuentes: cuando se anunció la retirada de Arón Díaz ocupó su puesto y su rendimiento ha sido mucho más que prometedor.

Ahora el Frigoríficos debe apuntalar su plantilla para la temporada 2026/27. El bloque está consolidado, con la mayoría de jugadores renovados o con contrato en vigor. La prioridad se centra en la posición de extremo derecho debido a las salidas de Nicolo D’Antino y Jaime Gallardo, aunque sin descartar refuerzos para la primera línea.