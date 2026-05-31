Cangas y O Gatañal son territorio Asobal

Era verdad. La pancarta de bienvenida colocada estos días en la entrada del pabellón de O Gatañal, justo al lado de la escultura en homenaje al portero internacional Rodrigo Corrales, lo clavó: “Benvidos ao inferno do Gatañal”. El fervedoiro cangués fue un verdadero infierno, tanto por el calor sofocante de la jornada como por la presión incansable de la afición del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro. O Gatañal es al mismo tiempo infierno para los rivales y un paraíso para el Cangas, aunque esta temporada le haya costado dar con la tecla en su pista. Los triunfos llegaron en el momento justo y el último fue este domingo ante el Ángel Ximénez-Puente Genil: un 32-30 que certifica la permanencia del Frigoríficos en la Liga Asobal y también la de los cordobeses, que al final se vieron favorecidos por la derrota de Nava en Valladolid (36-35). Una victoria de la que disfrutaron desde la tribuna el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o la leyenda del Celta de Vigo Iago Aspas.

La tensión sobre el 40x20 era evidente porque Frigoríficos y Puente Genil necesitaban puntuar para garantizar su salvación sin tener que esperar a lo que ocurriese en Valladolid. El entrenador de los cangueses, Quique Domínguez, se guardaba un as en la manga para esta final: la reaparición de Santi López, ya recuperado de su esguince en el hombro, y que pudo ayudar a sus compañeros en tareas defensivas. Con todo, de inicio fueron los cordobeses quienes salieron más enchufados, especialmente en defensa. Al Cangas le costó entender que el camino era precisamente la intensidad defensiva sin cuartel. Las primeras ventajas en el electrónico eran para los visitantes, una renta que llegó a ser de tres tantos: 4-7, 5-8 y la última de 7-10 durante el primer cuarto de hora.

Un panorama que empezó a cambiar cuando los jugadores de Quique Domínguez igualaron la intensidad defensiva de su rival, lo que le permitió equilibrar de nuevo el partido con dos dianas de Nicolo D’Antino y otra de Arnau Fernández (10-10, min.20). Esos últimos diez minutos fueron un intercambio de goles hasta llegar al descanso con empate a 15 goles.

La tribuna de O Gatañal, con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido; y el futbolista moañés del Celta de Vigo Iago Aspas. / Gonzalo Núñez

A pesar de que pueda parecer imposible la temperatura subió varios grados más durante el segundo tiempo. El Frigoríficos levantó un muro delante de la portería de Ivan Panjan con una encomiable intensidad y solidaridad defensiva. Un gol de Gayo, una parada de Panjan y un nuevo tanto de Arnau ponían a los cangueses por primera vez en todo el partido con una ventaja de dos goles: 20-18, min.37.30. El técnico de Puente Genil, Toni Malla, paró de inmediato el encuentro con un tiempo muerto y sus jugadores fueron capaces devolver ese parcial para devolver las tablas al electrónico (20-20, min.38).

Y a partir de ese momento se desató una verdadera tormenta. El Frigoríficos firmó unos minutos memorables, con una auténtica exhibición en defensa y rozando la perfección en ataque, dejando algún gol para el recuerdo como una vaselina de Manu Pérez. Un vendaval que ni siquiera el segundo tiempo muerto de Toni Malla fue capaz de frenar. Del 20-20 se pasó a un 26-20 con menos de quince minutos por jugar y con O Gatañal completamente entregado. Una fiesta a la que también su sumó el portero Mateo Pallas parando un siete metros al exjugador del Cangas Mario Dorado y que luego culminó Samu Pereiro firmando una auténtica delicatessen para firmar el 28-22 a diez minutos para el final.

El extremo del Puente Genil Mario Dorado abandona la pista sostenido por el capitán del Frigoríficos del Morrazo, Juan Quintas, y su compañero Domingo Mosquera. / Gonzalo Núñez

Esos últimos diez minutos que prometían ser una fiesta se acabaron embarrando, sobre todo por el discutible criterio de la pareja arbitral a la hora de señalar acciones de siete metros. Lo que le racaneaban al Cangas se lo brindaban al Puente Genil, que se volvió a meter en el partido con un parcial de 0-4. Los cangueses sufrían por las exclusiones, alguna surrealista, como el atropello de Pablo Simonet a Pablo Castro, pero que fue sancionado con una exclusión al pivote del Cangas. En la siguiente acción la pareja arbitral descalificó a Ángel Rivero por una jugada en la que Mario Dorado ya estaba en el aire y que terminó con el extremo andaluz saliendo de la pista sin poder apoyar el pie. El capitán del Frigoríficos, Juan Quintas, y su compañero de equipo Domingo Mosquera tuvieron que llevarlo literalmente en brazos hasta el banquillo.

La sequía ofensiva del Cangas, fallando lanzamientos en situaciones muy claras, le permitió al Puente Genil, que jugaba prácticamente a la desesperada, acercarse hasta el 28-26. Una situación que obligó a Quique Domínguez a solicitar un tiempo muerto en el minuto 53.30. Los cordobeses aún dispusieron de una acción para recortar la diferencia a solo un tanto, pero Dani Serrano falló su lanzamiento.

La plantilla del Frigoríficos del Morrazo celebra su victoria ante el Puente Genil (32-30) y la permanencia en la Liga Asobal. / Gonzalo Núñez

En los últimos cinco minutos y con los visitantes apretando fue Martín Gayo quien asumió la responsabilidad de desatascar el partido para el Frigoríficos. Tres goles consecutivos suyos sirvieron para mantener la ventaja local y forzaron al Puente Genil a intentar frenarle con una defensa mixta. El encargado de ponerle el broche final fue Samu Pereiro, que con los colegiados señalando ya la amenaza de pasivo sacó un auténtico misil para marcar un tanto que amarraba la victoria y la permanencia para el Frigoríficos del Morrazo.

Después llegó la fiesta en las gradas y en la pista. La afición de O Gatañal no solo despedía a tres de los suyos -el portero Javi Fernández y los extremos Nicolo D’Antino y Jaime Gallardo-, sino que en una nueva muestra de nobleza y deportividad brindó una ovación al capitán de Puente Genil, José Cuenca, que en febrero anunció su retirada y este domingo jugó su último partido.