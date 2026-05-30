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La SD Tirán reúne este domingo a 18 traineras en el VII Memorial Ruly

Directivos de la SD Tirán y familiares de Ruly, con las banderas. | FDV

Directivos de la SD Tirán y familiares de Ruly, con las banderas. | FDV

Fran G. Sas

Moaña

Las traineras gallegas siguen apurando su pretemporada. Este domingo, 31, se disputa el VII Memorial Ruly organizado por la SD Tirán. Las regatas comienzan a las 11.00 horas en O Con y está prevista la participación de hasta 14 embarcaciones en las categorías masculinas y cuatro en las femeninas.

Además de la SD Tirán y sus vecinos de la SD Samertolaméu, compite el CR Chapela, de la ACT, la máxima categoría del remo. También acuden, entre todas las categorías, plantillas de Amegrove, Mugardos, Cesantes, Perillo, Mecos, Club do Mar Bueu, Club Remo Cabo de Cruz, Náutico de Riveira, CR Puebla y CR Rianxo.

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Las regatas moañesas ultiman así su preparación en un intenso fin de semana, que arrancó el sábado con el ya famoso Desafío La Fe Seguros Meira-Tirán, que reunió a seguidores de ambas entidades en el paseo marítimo del centro urbano.

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