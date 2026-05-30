Frigoríficos del Morrazo y Puente Genil se miden para escapar de la promoción

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro afronta este domingo el que, ojalá, sea su último partido de la temporada. Eso significaría que al final del encuentro ante Ángel Ximénez-Puente Genil habría logrado una victoria o un empate que certifiquen su permanencia una temporada más en la Liga Asobal, sin necesidad de tener que afrontar por tercera vez el actual formato de eliminatoria por la salvación. La cita será a las 18.00 horas en el pabellón de O Gatañal, que volverá a presentar su mejor ambiente para empujar a los jugadores entrenados por Quique Domínguez.

Con las dos plazas de descenso directo ya adjudicadas a Guadalajara y Huesca, cangueses y cordobeses lucharán por escapar de la antepenúltima plaza que obliga a jugar la promoción. Una ecuación de la que también forma parte el Nava, que jugará a la misma hora en la pista del Valladolid. Las cuentas del Frigoríficos del Morrazo son muy sencillas: todo lo que sea puntuar, ya sea con una victoria o mediante un empate, le garantiza la permanencia. Si pierde, el Puente Genil le superaría en la clasificación y los de Quique Domínguez deberían esperar una derrota del Nava en tierras pucelanas. Ni siquiera les valdría un empate de los segovianos: eso significaría que ambos conjuntos acabarían con 20 puntos, pero con el golaverage favorable a los segovianos.

«Tenemos una bonita oportunidad para cerrar una temporada que ha sido complicada, con momentos duros y otros más brillantes en los que el equipo se ha vaciado y ha tenido una gran capacidad de resiliencia para superar esos obstáculos que siempre aparecen», manifiesta en la previa del encuentro Quique Domínguez. El técnico podrá contar con todos sus jugadores, con la excepción de Santi López que sigue en el dique seco por culpa de un esguince en el hombro.

El Frigoríficos del Morrazo cuenta a su favor con el público de O Gatañal y con el resultado de la primera vuelta en Puente Genil, donde ganó 28-34. Desde entonces han cambiado muchas cosas en el conjunto cordobés, que llegó a encadenar una serie de ocho derrotas consecutivas. El primero de los cambios afecta al banquillo, donde ya no está el exjugador del Cangas Paco Bustos. El Puente Genil fichó para la segunda vuelta a Toni Malla, que procedía del Puerto Sagunto. A mayores los pontanos son uno de los equipos que más se ha reforzado en la segunda mitad del campeonato, con la llegada de Gonçalo Ribeiro, Nori Benhalima y Daniel Vieira. Una circunstancia que convierte al Puente Genil en un equipo «temible», en palabras de Quique Domínguez, puesto que ahora dispone de «más alternativas».

«Una carga emocional muy fuerte»

El entrenador de los cangueses augura un encuentro «muy exigente», ante un rival «peligroso». Frigoríficos y Puente Genil apuestan por modelos de juego diferentes y Quique Domínguez advierte de que sus jugadores deberán estar preparados «para cualquier escenario» que se presente, en un duelo que sin ninguna duda estará rodeado de «una carga emocional muy fuerte».

Desde Puente Genil su entrenador también habló en la previa de esta final por la permanencia. «Delante tenemos a Cangas, que si ya de por sí es un rival peligroso, en su casa lo multiplica. Nosotros vamos con la mochila algo más liberada después de la victoria del otro día, eludiendo el descenso directo, pero afrontándolo con mucha responsabilidad, sabiendo que si queremos ganar en Cangas tenemos que hacer un gran partido y bueno», afirma Toni Malla. La victoria de la última jornada, en la última acción con un gol sobre la bocina de Dani Ramos, le ha dado una vida extra a los cordobeses.

Mario Dorado, un ex del Cangas ahora en Puente Genil

Ese tanto de Dani Serrano llegó precedido de una recuperación en defensa de un jugador con pasado en O Gatañal: el extremo Mario Dorado. «Yo voy a vivir este partido de una manera muy emocionante, después de dos años sin pisar aquella que fue mi casa, aunque esta vez teniendo el público en contra. Ellos están esperando su partido como el más grande de la temporada y nosotros lo afrontamos como un partido duro, pero tenemos que hacerlo como siempre, a tope y jugarlo bien como sabemos», manifestaba en la previa el exjugador del Frigoríficos del Morrazo.

El partido comenzará a las 18.00 horas, en una jornada nuevamente con horario unificado, y con el arbitraje de Colmenero Guillén e Iniesta Castillo. Pero desde primera hora de la tarde ya habrá ambiente y previa en el exterior del pabellón de O Gatañal para calentar el ambiente. Si finalmente este encuentro es el último de la temporada significará la despedida de O Gatañal para tres jugadores: el portero cangués Javi Fernández, que la próxima temporada buscará más minutos para seguir creciendo; el extremo italiano Nicolo D’Antino, que es el máximo goleador del Cangas esta campaña y que apunta a Logroño; y el también extremo Jaime Gallardo, que se marcha de Cangas después de dos temporadas.