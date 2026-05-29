El Frigoríficos pisa terreno conocido: en cuatro de las últimas diez temporadas se la ha jugado en la última jornada

O Gatañal se prepara ya para la que podría ser la última batalla de la temporada, un duelo ante el Ángel Ximénez Puente Genil en el que el Frigoríficos del Morrazo debe certificar de modo definitivo su permanencia en la Liga Nexus Asobal. Tras haber evitado las plazas de descenso directo, los de Quique Domínguez tienen que finalizar la tarea sumando algún punto ante los cordobeses para eludir también el puesto de promoción. No será, no obstante, una situación anómala para un Cangas históricamente acostumbrado a agotar sus opciones en las últimas jornadas. Así ha sido al menos en cuatro de las últimas diez temporadas, con el conjunto morracense afrontando el cierre del campeonato jugándose la salvación.

No fue así el año pasado, con un Frigoríficos que llegó con los deberes hechos a un último partido cargado de morbo, ante el Anaitasuna, con el trasvase previsto en banquillos (Domínguez a Cangas, Moyano a Pamplona). Esa campaña puso fin a dos años seguidos jugándose cosas en la despedida de la liga regular. En la campaña 23-24 el Cangas buscaba evitar el playoff, con Sinfín y Puerto Sagunto condenados al descenso desde hacía muchas semanas. Lo hacía recibiendo al Valladolid y aguardando la derrota o bien de Cuenca ante el Bidasoa o bien de Puerto Sagunto ante Sinfín. Cumplieron los de Moyano con su tarea, pero no hubo carambola y se jugó la promoción con 24 puntos. El Burgos no fue rival para un equipo que había completado una notabilísima segunda vuelta. Solo un año antes la agonía fue mayor en esa jornada 30. El Frigoríficos sumó un empate ante el Huesca (28-28), mientras el Sinfín ganaba en Guadalajara. Al final los cangueses sumaron 20 puntos y disputaron la promoción, derrotando en ella al Trops Málaga.

También hubo que sufrir en la temporada 2020-2021, con cuatro descensos para recuperar los 16 equipos en la liga. El Cangas llegaba a la última jornada con 22 puntos, visitando el Palau Blaugrana y con tres puntos sobre un Guadalajara que se medía al ya descendido Puerto Sagunto. Los alcarreños tenían un duelo pendiente en Granollers, que la Federación, en una de esas decisiones absurdas, aplazó hasta después de finalizada la liga. La fortuna se alió con los cangueses, con un empate entre manchegos y valencianos, ya que el Guadalajara dio la campanada después en Granollers y cerró con 22 puntos, pero con peor golaverage que el Cangas.

El otro precedente se produjo en la campaña 2016-2017, con un último fin de semana de competición en el que Benidorm, Villa de Aranda y Cangas se jugaban una plaza de descenso (la otra era del Sinfín). Llegaban los de Víctor García, "Pillo", con 18 puntos en su casillero por los 20 de Aranda y Benidorm. Cualquier empate a puntos beneficiaba a los cangueses, que cumplieron al imponerse por 31-27 al Bidasoa, y se vieron favorecidos por la derrota de los arandinos ante el Ademar (29-34). El Benidorm se libró de todo peligro al sacar un punto ante el Puente Genil

En otras seis ocasiones el Cangas afrontó la postrera jornada con tranquilidad. Más allá de la 24-25 eso sucedió en la 21-22, con los de O Morrazo finalizando con 26 puntos y cinco sobre la promoción. También en la 18-19, en la que certificó su salvación y el descenso del Teucro en el penúltimo partido al imponerse en el derbi. Y en la 17-18, con cangueses y pontevedreses muy por encima de Puerto Sagunto y Zamora, que bajaron. En la lejana 15-16 el Frigoríficos acabó quinto, muy lejos del descenso, y en la 19-20 el Covid provocó la suspensión del torneo.