Balonmano
El Disalmo Luceros se queda fuera de las medallas en el Campeonato de España Cadete de Balonmano
Los de Iago Iglesias pierden ante el Barça A y salen perjudicados de un triple empate con Palma del Río y Alcobendas | El Serviauto Bueu Atlético se juega su pase esta noche ante el Fundación Agustinos
El Disalmo Luceros se ha quedado fuera de la lucha por el podio en la Final a Ocho del Campeonato de España Cadete de Balonmano después de haber caído ayer por 31-45 ante el Barça A. El equipo que dirige Iago Iglesias acaba cuarto tras salir malparado de un triple empate con Palma del Río y Alcobendas, todos ellos con dos puntos.
El Luceros llegaba a este choque condicionado por sus dos resultados anteriores. El primer día cayó por 31-39 ante el Academia Alcobendas, mientras que el segundo venció al cuadro anfitrión, el Palma del Río, por 39-37. Hoy los andaluces ganaron a su vez al Alcobendas, logrando su pase a semifinales. El Luceros jugará por el séptimo puesto mañana a las 10.30 ante un rival por confirmar.
En el grupo II el Serviauto Bueu Atlético se juega dentro de un par de horas su pase a semifinales, en el encuentro que lo enfrenta a partir de las 21 horas al Fundación Agustinos de Alicante. Los buenenses igualaron en la primera jornada al Dominicos (35-35) con Granollers y Agustinos firmando las tablas en su partido (40-40). En la segunda los de Pablo Gándara cayeron ante el KH-7 Granollers por 27-37, mientras que el Dominicos se deshacía a su vez del Agustinos por 40-33.
Los buenenses buscan ganar y una complicada carambola para intentar entrar entre los cuatro mejores.
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