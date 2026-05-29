El Disalmo Luceros se queda fuera de las medallas en el Campeonato de España Cadete de Balonmano

El Disalmo Luceros se ha quedado fuera de la lucha por el podio en la Final a Ocho del Campeonato de España Cadete de Balonmano después de haber caído ayer por 31-45 ante el Barça A. El equipo que dirige Iago Iglesias acaba cuarto tras salir malparado de un triple empate con Palma del Río y Alcobendas, todos ellos con dos puntos.

El Luceros llegaba a este choque condicionado por sus dos resultados anteriores. El primer día cayó por 31-39 ante el Academia Alcobendas, mientras que el segundo venció al cuadro anfitrión, el Palma del Río, por 39-37. Hoy los andaluces ganaron a su vez al Alcobendas, logrando su pase a semifinales. El Luceros jugará por el séptimo puesto mañana a las 10.30 ante un rival por confirmar.

En el grupo II el Serviauto Bueu Atlético se juega dentro de un par de horas su pase a semifinales, en el encuentro que lo enfrenta a partir de las 21 horas al Fundación Agustinos de Alicante. Los buenenses igualaron en la primera jornada al Dominicos (35-35) con Granollers y Agustinos firmando las tablas en su partido (40-40). En la segunda los de Pablo Gándara cayeron ante el KH-7 Granollers por 27-37, mientras que el Dominicos se deshacía a su vez del Agustinos por 40-33.

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Los buenenses buscan ganar y una complicada carambola para intentar entrar entre los cuatro mejores.